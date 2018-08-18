На руководство госбанков не жалеют денег. Невзирая на эпидемию коронавируса, которая не завершается в Украине и мире, а также несмотря на программы экономии, анонсированные властью. Размер вознаграждения членов правления Приватбанка и членов его наблюдательного совета в первом квартале 2020 года вырос (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) с 30 млн грн до 37 млн грн, то есть на 23%, сообщило издание Finbalance. Речь о зарплатах, краткосрочных выплатах и пр.



37 млн грн выплатили правлению и НС Приватбанку в январе-марте. А как мы помним, карантин был объявлен 12 марта, и готовилось решение о снижении зарплат чиновникам и работникам Нацбанка до не более 47 тыс. грн.



Речь идет о выплатах 17 лицам, которые входят в два органа:



8 — правление Приватбанка;

9 — набсовет Приватбанка.

Если пересчитать на одного человека (из 17), то размер квартальной выплаты превысит 2,1 млн на человека, а месячной — 725 тыс. грн.



За какие именно заслуги топ-менеджеры получили повышение — никто не даже не пытается объяснять. Все, чем оно "прославилось" — это уголовными делами.



Приватбанк сохраняет прибыльную деятельность: в январе-апреле он заработал 17,3 млрд грн, в то время как за весь 2019-й — 32,6 млрд грн.



Хотя известно, что большой заслуги правления и набсовета в этом нет. Поскольку большая часть заработка Приватбанка — это проценты от депозитных сертификатов Нацбанка и от облигаций внутреннего госзайма. То есть тех ОВГЗ, которые государство, народ Украины, вложило в его капитал. Государство вложило бумаги в банк, а теперь само по ним платит, гарантируя солидные заработки своей структуре. Может делать это с любым правлением и НС, даже не самым высокооплачиваемым.



Реальная же операционная прибыль госбанка остается не самой большой. Потому денежные поощрения руководства явно не обоснованы и сомнительны.