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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:34
quote="5007870:airmax78"
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flyman написав: airmax78 написав:
Все ОК. Надо просто начать больше платить.
Хочу, чтобы долярек платил наемному продавцу повышенную минималку и все начисления на нее. И продолжал на Зе надрачивать.
там не тільки зепе підняти майже в півтора рази за рік, а ще і ЄСВ теж відслюнявити.
Хароший план.https://news.finance.ua/ru/news/-/473598/s-1-sentyabrya-v-ukraine-vozrastet-minimalnaya-zarplata-kak-budet-menyatsya-esv-dlya-flp
Как возрастет ЕСВ:
с 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн*22%) или 3117,18 грн за квартал (1039,06*3 месяца);
с 1 сентября эта сумма вырастет до 1100 грн в месяц или 3300 грн за квартал.;
с 1 января 2021 года — 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал;
с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.
Я надеюсь, долярек, наконец, получит оргазм.
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і вішенка на торт: загальна система для роботи з гуртовнями і обов"язковий розрахунково касовий апарат та сертифіковане програмне забезпечення.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:36
Перестарались. Из одной крайности в другую.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:37
flyman написав:
і вішенка на торт: загальна система для роботи з гуртовнями і обов"язковий розрахунково касовий апарат та сертифіковане програмне забезпечення.
Зробили всіх разом.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:40
Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:41
https://news.finance.ua/ua/news/-/473917/nardep-prybutok-derzhpidpryyemstv-padaye-zarplaty-yihnih-dyrektoriv-zrostayut
airmax78 написав:
Перестарались. Из одной крайности в другую.
тут ще тема, там в коментах і про приватhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5007775#p5007775
Вкладчик1234 написав:Руководству Приватбанка по непонятным причинам подняли зарплаты на 23%
На руководство госбанков не жалеют денег. Невзирая на эпидемию коронавируса, которая не завершается в Украине и мире, а также несмотря на программы экономии, анонсированные властью. Размер вознаграждения членов правления Приватбанка и членов его наблюдательного совета в первом квартале 2020 года вырос (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) с 30 млн грн до 37 млн грн, то есть на 23%, сообщило издание Finbalance. Речь о зарплатах, краткосрочных выплатах и пр.
37 млн грн выплатили правлению и НС Приватбанку в январе-марте. А как мы помним, карантин был объявлен 12 марта, и готовилось решение о снижении зарплат чиновникам и работникам Нацбанка до не более 47 тыс. грн.
Речь идет о выплатах 17 лицам, которые входят в два органа:
8 — правление Приватбанка;
9 — набсовет Приватбанка.
Если пересчитать на одного человека (из 17), то размер квартальной выплаты превысит 2,1 млн на человека, а месячной — 725 тыс. грн.
За какие именно заслуги топ-менеджеры получили повышение — никто не даже не пытается объяснять. Все, чем оно "прославилось" — это уголовными делами.
Приватбанк сохраняет прибыльную деятельность: в январе-апреле он заработал 17,3 млрд грн, в то время как за весь 2019-й — 32,6 млрд грн.
Хотя известно, что большой заслуги правления и набсовета в этом нет. Поскольку большая часть заработка Приватбанка — это проценты от депозитных сертификатов Нацбанка и от облигаций внутреннего госзайма. То есть тех ОВГЗ, которые государство, народ Украины, вложило в его капитал. Государство вложило бумаги в банк, а теперь само по ним платит, гарантируя солидные заработки своей структуре. Может делать это с любым правлением и НС, даже не самым высокооплачиваемым.
Реальная же операционная прибыль госбанка остается не самой большой. Потому денежные поощрения руководства явно не обоснованы и сомнительны.
Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется
думаю, ще буде підтримка КРЖН топ менеджера держкорпорацій і банків,
судді, прокурори, і т.п. само собою.
Чекаєм коментів про недоступність цін КРЖН пересіченому касиру з АТБ та про те що тре працювати краще, щоб стати таким ефективним іноваційним інвестором як Василь Хмельницький.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:47
airmax78 написав:
Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
что не так?
нормальный пузырь!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:52
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
что не так?
нормальный пузырь!
6й технологічний уклад, без вуглеводнів
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:53
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
что не так?
нормальный пузырь!
бабайки, тьху байбаки, что еще может быть
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:21
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
что не так?
нормальный пузырь!
Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.
На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.
Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:26
Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html
Все як Сержик любить. Просто супер.
Зи. Цікаво, у сусідів такі ж ремонти?
Дякую. Проблєвался.
Як таке при здороваму глузді можна купувати.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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