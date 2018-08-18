zРадио написав:
Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.
На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.
Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )
Так что, показывает дозимметер Zрадио? бетономешалка - это ганьба, зрада? если курс будет 30-35, то брать в гривнах по этой цене? Если кличкастый у видстийку уйдет, то стройки подешевеют в 3 раза до момента 2014 года? так как кличкастый, МВД и СБУ требуют дань от строяков.