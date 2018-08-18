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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4670467146724673

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:32

  zРадио написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.

что не так?
нормальный пузырь!


Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.

На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.

Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )


Так что, показывает дозимметер Zрадио? бетономешалка - это ганьба, зрада? если курс будет 30-35, то брать в гривнах по этой цене? Если кличкастый у видстийку уйдет, то стройки подешевеют в 3 раза до момента 2014 года? так как кличкастый, МВД и СБУ требуют дань от строяков.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:49

quote="5007926:proftpd66"
-----
  zРадио написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.

что не так?
нормальный пузырь!


Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.

На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.

Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )


Так что, показывает дозимметер Zрадио? бетономешалка - это ганьба, зрада? если курс будет 30-35, то брать в гривнах по этой цене? Если кличкастый у видстийку уйдет, то стройки подешевеют в 3 раза до момента 2014 года? так как кличкастый, МВД и СБУ требуют дань от строяков.
-----
бери Теслу, це не якийсь FAANG, де реальні акиви тільки в Амазона, а решта хіпстерська лабуда.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:У вас опечатка в посте - я понял как долг городу:)
А вообще, я может и ошибаюсь, но долг города можно смело записывать в проблемную дебиторку, какое уж там обеспечение. Да и 600 млн не спасут отца демократии


В комментарии, на который вы отвечали, нет ошибки - долг города, признанный судом :D Город проиграл и апелляцию, и кассацию. По поводу бюджета, необходимого для достройки Патриотики и Эврики - не готов рассуждать, достаточно там 600 млн, или недостаточно. А относительно урегулирования с городом - живыми деньгами расчет вряд ли будет осуществлен, но какой-то взаимозачет будет в любом исходе. Никто такие деньги не прощает
Ну и второе, если вы думаете, что Аркада способен как банк выдать кредит застройщику - аффилированному лицу - в таком объёме, вы сильно ошибаетесь. Банк крохотный, нормативы никто не отменял, толку с того рефинанса
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Парируйте, Хоботов (зрадио): https://news.finance.ua/ru/news/-/47386 ... rok-iyunya
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:05

  airmax78 написав:Парируйте, Хоботов (зрадио): https://news.finance.ua/ru/news/-/47386 ... rok-iyunya


Даже не собираюсь) Отмотай ветку на 3 страницы назад - там это уже есть.

Да и в целом по импорту я уже комментировал, как с помощью курса убивается внутреннее производство. Это для тебя повторю - на валютной ветке было:
Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 06 лип, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:11

  airmax78 написав:Парируйте, Хоботов (зрадио): https://news.finance.ua/ru/news/-/47386 ... rok-iyunya


люди живут на дачах или в селах купили убитый Реналт Логан за 500$, дизиметр Zрадио должен зашкаливать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:11

  airmax78 написав:Парируйте, Хоботов (зрадио): https://news.finance.ua/ru/news/-/47386 ... rok-iyunya




https://news.finance.ua/ru/news/-/473995/tysyachi-zajmov-bolee-chem-na-milliard-v-minfine-nazvali-rezultaty-programmy-dostupnyh-kreditov

м"яч на стороні растішок, в центрового гравця "полтосік"
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:13

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Парируйте, Хоботов (зрадио): https://news.finance.ua/ru/news/-/47386 ... rok-iyunya


люди живут на дачах или в селах купили убитый Реналт Логан за 500$, дизиметр Zрадио должен зашкаливать?


В части КРЖН зрадометр показывает то же самое - падение на 20-40%. Пока к покупке слишком рано даже присматриваться. Разве только осенью к первичке в случае значительной девальвации. Но это вы и сами без меня не пропустите :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:16

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Парируйте, Хоботов (зрадио): https://news.finance.ua/ru/news/-/47386 ... rok-iyunya


люди живут на дачах или в селах купили убитый Реналт Логан за 500$, дизиметр Zрадио должен зашкаливать?

Речь там про новые авто, а не про логаны па500 (хотя где вы их па500 видели?)
airmax78
 
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