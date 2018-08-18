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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:32
zРадио написав: jj1981ua написав: airmax78 написав:
Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
что не так?
нормальный пузырь!
Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.
На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.
Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )
Так что, показывает дозимметер Zрадио? бетономешалка - это ганьба, зрада? если курс будет 30-35, то брать в гривнах по этой цене? Если кличкастый у видстийку уйдет, то стройки подешевеют в 3 раза до момента 2014 года? так как кличкастый, МВД и СБУ требуют дань от строяков.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:49
quote="5007926:proftpd66"
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zРадио написав: jj1981ua написав: airmax78 написав:
Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
что не так?
нормальный пузырь!
Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.
На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.
Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )
Так что, показывает дозимметер Zрадио? бетономешалка - это ганьба, зрада? если курс будет 30-35, то брать в гривнах по этой цене? Если кличкастый у видстийку уйдет, то стройки подешевеют в 3 раза до момента 2014 года? так как кличкастый, МВД и СБУ требуют дань от строяков.
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бери Теслу, це не якийсь FAANG, де реальні акиви тільки в Амазона, а решта хіпстерська лабуда.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:03
zРадио написав: Faceless написав:
У вас опечатка в посте - я понял как долг городу:)
А вообще, я может и ошибаюсь, но долг города можно смело записывать в проблемную дебиторку, какое уж там обеспечение. Да и 600 млн не спасут отца демократии
В комментарии, на который вы отвечали, нет ошибки - долг города
, признанный судом
Город проиграл и апелляцию, и кассацию. По поводу бюджета, необходимого для достройки Патриотики и Эврики - не готов рассуждать, достаточно там 600 млн, или недостаточно. А относительно урегулирования с городом - живыми деньгами расчет вряд ли будет осуществлен, но какой-то взаимозачет будет в любом исходе. Никто такие деньги не прощает
Ну и второе, если вы думаете, что Аркада способен как банк выдать кредит застройщику - аффилированному лицу - в таком объёме, вы сильно ошибаетесь. Банк крохотный, нормативы никто не отменял, толку с того рефинанса
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:00
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:05
Даже не собираюсь) Отмотай ветку на 3 страницы назад - там это уже есть.
Да и в целом по импорту я уже комментировал, как с помощью курса убивается внутреннее производство. Это для тебя повторю - на валютной ветке было:Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 06 лип, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:11
люди живут на дачах или в селах купили убитый Реналт Логан за 500$, дизиметр Zрадио должен зашкаливать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:11
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:13
proftpd66 написав:
люди живут на дачах или в селах купили убитый Реналт Логан за 500$, дизиметр Zрадио должен зашкаливать?
В части КРЖН зрадометр показывает то же самое - падение на 20-40%. Пока к покупке слишком рано даже присматриваться. Разве только осенью к первичке в случае значительной девальвации. Но это вы и сами без меня не пропустите
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:16
proftpd66 написав:
люди живут на дачах или в селах купили убитый Реналт Логан за 500$, дизиметр Zрадио должен зашкаливать?
Речь там про новые авто, а не про логаны па500 (хотя где вы их па500 видели?)
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:19
zРадио написав:
Да и в целом по импорту я уже комментировал, как с помощью курса убивается внутреннее производство.
внутренние производство убивается низким спросом, который станет еще ниже после девальвации.. а импорт как был так и будет, доказано девальвацией 2014 года. Более того, если импорт подорожает местные производители тоже подтянут цены под аналогичный импортный товар, все поумнели, никто не хочет продавать дешевле. Не удивляйтесь если при курсе 40 украинский шоколад всё равно будет стоить как немецкий.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 06 лип, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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