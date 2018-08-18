Додано: Пон 06 лип, 2020 20:30

vitaliian написав: zРадио написав: Да и в целом по импорту я уже комментировал, как с помощью курса убивается внутреннее производство. Да и в целом по импорту я уже комментировал, как с помощью курса убивается внутреннее производство. внутренние производство убивается низким спросом, который станет еще ниже после девальвации.. а импорт как был так и будет, доказано девальвацией 2014 года. внутренние производство убивается низким спросом, который станет еще ниже после девальвации.. а импорт как был так и будет, доказано девальвацией 2014 года.

Вы же знаете, что я человек цифр, а не эмоциональных заявлений. До гипердевальвации 2014-2015 гг импорт составлял под 60% к ВВП ("к", а не "в" - это важно, что б не налетело умников с кэповскими замечаниями о том, что импорт в ВВП не входит). После нее - находился в пределах 55%. Это то, что не дало производству умереть окончательно и бесповоротно, и сделало внутренний рынок в относительных величинах больше, чем когда-либо с 1991-го.Сейчас же на фоне обвала экономики импорт растет, а экспорт падает. Я много раз уже аргументировал, что без девальвации ситуация будет развиваться намного хуже, чем с ней - внутренний спрос скукожится до настолько маленьких уровней, что производить продукт только для него окажется абсолютно нерентабельно, и мы попадем в дефляционную ловушку на многие годы