Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
что не так? нормальный пузырь!
Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.
На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.
Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )
не сравнивайте Х .. с пальцем тесла - это больше про пиар и понты чем про прибыль и бизнес. ИИ... триллионник... а акции после каждого твитта маска растут хуле? просто пиар. так что не несите чушь
зы: для справки На текущий момент Tesla является самой дорогой автокомпанией на планете. Ее капитализация около 210 млрд. долларов. У ближайшего конкурента, Тойоты, 204 миллиарда. При этом в 2019 году Toyota выпустила 10,74 млн. автомобилей, а Tesla только 367 тысяч.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
zРадио написав:Да и в целом по импорту я уже комментировал, как с помощью курса убивается внутреннее производство.
внутренние производство убивается низким спросом, который станет еще ниже после девальвации.. а импорт как был так и будет, доказано девальвацией 2014 года.
Вы же знаете, что я человек цифр, а не эмоциональных заявлений. До гипердевальвации 2014-2015 гг импорт составлял под 60% к ВВП ("к", а не "в" - это важно, что б не налетело умников с кэповскими замечаниями о том, что импорт в ВВП не входит). После нее - находился в пределах 55%. Это то, что не дало производству умереть окончательно и бесповоротно, и сделало внутренний рынок в относительных величинах больше, чем когда-либо с 1991-го. https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/
Сейчас же на фоне обвала экономики импорт растет, а экспорт падает. Я много раз уже аргументировал, что без девальвации ситуация будет развиваться намного хуже, чем с ней - внутренний спрос скукожится до настолько маленьких уровней, что производить продукт только для него окажется абсолютно нерентабельно, и мы попадем в дефляционную ловушку на многие годы
jj1981ua написав:не сравнивайте Х .. с пальцем тесла - это больше про пиар и понты чем про прибыль и бизнес. ИИ... триллионник... а акции после каждого твитта маска растут хуле? просто пиар. так что не несите чушь
зы: для справки На текущий момент Tesla является самой дорогой автокомпанией на планете. Ее капитализация около 210 млрд. долларов. У ближайшего конкурента, Тойоты, 204 миллиарда. При этом в 2019 году Toyota выпустила 10,74 млн. автомобилей, а Tesla только 367 тысяч.
Не стану оффтопить - не покупайте акции Теслы, покупайте акции Тойоты, раз уверены в своей позиции. Если исходить из нее, Тойота чудовищно недооценена. Можете еще шорт по акциям Теслы открыть
jj1981ua написав:не сравнивайте Х .. с пальцем тесла - это больше про пиар и понты чем про прибыль и бизнес. ИИ... триллионник... а акции после каждого твитта маска растут хуле? просто пиар. так что не несите чушь
зы: для справки На текущий момент Tesla является самой дорогой автокомпанией на планете. Ее капитализация около 210 млрд. долларов. У ближайшего конкурента, Тойоты, 204 миллиарда. При этом в 2019 году Toyota выпустила 10,74 млн. автомобилей, а Tesla только 367 тысяч.
Не стану оффтопить - не покупайте акции Теслы, покупайте акции Тойоты, раз уверены в своей позиции. Если исходить из нее, Тойота чудовищно недооценена. Можете еще шорт по акциям Теслы открыть
тесла - пузырь, который сдуется. просто не ясно когда. может еще месяцами переть вверх. и тесла переоценена, а не тойота недооценена. это разные вещи. "человек цифр"
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:и тесла переоценена, а не тойота недооценена. это разные вещи. "человек цифр"
Не получится у вас увильнуть... как и блеснуть остроумием. При производстве, отличающемся в 30 раз, и равной капитализации (ваши же слова) не может быть один оценен справедливо, а второй - переоценен. Пузыри таких масштабов не надуваются - рушатся гораздо раньше. Поэтому в природе такое возможно, если одновременно один недооценен, а второй - переоценен
zРадио написав:Сейчас же на фоне обвала экономики импорт растет, а экспорт падает.
экспорт падает потому что падает мировой спрос на сырьё а переработку мы не экспортируем. Импорт растет потому что аналогичные украинские товары либо хуже по качеству, либо их нет вообще. После девальвации например появятся качественные украинские авто? Все равно же будем импортировать то, что и сейчас импортируем, только в гривнах импорт будет дороже. Девальвация "решает" проблему баланса лишь на некоторое время, при этом делая пересичного существенно беднее. Вспомните сколько стоил киевский торт до майдана и после девальвации, хотя товар и не импортный.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
zРадио написав:Сейчас же на фоне обвала экономики импорт растет, а экспорт падает.
экспорт падает потому что падает мировой спрос на сырьё а переработку мы не экспортируем. Импорт растет потому что аналогичные товары либо хуже по качеству, либо их нет вообще. После девальвации появятся качественные украинские авто? Все равно будем импортировать то что и сейчас импортируем, только дороже. Девальвация "решает" проблему баланса на некоторое время, при этом делая пересичного существенно беднее.
Дался вам этот пример с авто - ну чистая же спекуляция! И слово "девальвация" используете вы, а не я. Мой вариант - балансирование торгового сальдо. Будем производить на внешние рынки эквивалентно, или больше, чем импортируем - не будет потребности в ослаблении нацвалюты.
Вспоминайте аналогию про бокс - автомобилестроение мы проигрываем вчистую, и сопротивляться там нет ни возможности, ни потребности. Совсем другое дело - живое (еще пока) промышленное машиностроение, химическое производство, мегаллургия, растениеводство, производство продуктов питания, легкая промышленность. Или вы и их готовы под нож ради импорта? Но все равно ответа нет, за счет чего вы будете покупать пропорционально большее количество импорта, чем сами можете поставлять на внешние рынки? Что такого Украина может продать - 1,2,3, чтобы купить все остальное - 4,5,6... 358???