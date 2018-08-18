Неуч, ссылка выше по тексту - найдешь, не маленький. Каждому повторять уже надоело
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:20
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
наконец то мы пришли к общему знаменателю. Надо больше экспортировать и развивать внутренние производства чтобы так сильно не зависеть от импорта. В текущих условиях никто внутреннее производство развивать не хочет поэтому импорт обречен расти. Девальвируй не девальвируй - импорт всё равно будет расти быстрее экспорта, потому что большинству импортных товаров украинских аналогов нет. Возьмите, например таблетки синупрет, ну нету им аналогов. Либо будем их покупать дороже, либо без них снизится качество жизни.
Ваш вариант балансирования торгового сальдо через курс валюты это костыль, а не решение проблемы. Собственно все что я хочу вам доказать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:36
так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это вообще единственный вариант из всех возможных.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:50
А я это знаю)) Но других инструментов нет (в чем мы сами виноваты). Я уже писал о 5-6 разделах Соглашения об Ассоциации. Но разве может что-то более емко и красочно описать наше положение, чем следующая новость?
ЕС предупредил Раду о недопустимости поддержки украинского машиностроения
PS: задайтесь вопросом, почему западные лоббисты прилагают столько усилий к пропаганде незыблимости "независимого НБУ"? Именно потому, что обменный курс - последний инструмент поддержки внутреннего производства (в том числе на экспорт), которые де-юре остается в наших руках
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