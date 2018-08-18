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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4672467346744675

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:20

  Libo написав:
  zРадио написав:
Сейчас же на фоне обвала экономики импорт растет, а экспорт падает.


Болтун и трепло.
Где ты увидел рост импорта?
Относительно марта-апреля?
И это ты называешь ростом импорта?
:roll: :roll: :roll:


Неуч, ссылка выше по тексту - найдешь, не маленький. Каждому повторять уже надоело
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но все равно ответа нет, за счет чего вы будете покупать пропорционально большее количество импорта, чем сами можете поставлять на внешние рынки? Что такого Украина может продать - 1,2,3, чтобы купить все остальное - 4,5,6... 358???
наконец то мы пришли к общему знаменателю. Надо больше экспортировать и развивать внутренние производства чтобы так сильно не зависеть от импорта. В текущих условиях никто внутреннее производство развивать не хочет поэтому импорт обречен расти. Девальвируй не девальвируй - импорт всё равно будет расти быстрее экспорта, потому что большинству импортных товаров украинских аналогов нет. Возьмите, например таблетки синупрет, ну нету им аналогов. Либо будем их покупать дороже, либо без них снизится качество жизни.
  zРадио написав:Мой вариант - балансирование торгового сальдо.
Ваш вариант балансирования торгового сальдо через курс валюты это костыль, а не решение проблемы. Собственно все что я хочу вам доказать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:36

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Но все равно ответа нет, за счет чего вы будете покупать пропорционально большее количество импорта, чем сами можете поставлять на внешние рынки? Что такого Украина может продать - 1,2,3, чтобы купить все остальное - 4,5,6... 358???
наконец то мы пришли к общему знаменателю. Надо больше экспортировать и развивать внутренние производства чтобы так сильно не зависеть от импорта. В текущих условиях никто внутреннее производство развивать не хочет поэтому импорт обречен расти. Девальвируй не девальвируй - импорт всё равно будет расти быстрее экспорта, потому что большинству импортных товаров украинских аналогов нет. Возьмите, например таблетки синупрет, ну нету им аналогов. Либо будем их покупать дороже, либо без них снизится качество жизни. Ваш вариант это костыль, а не решение проблемы. Собственно все что я хочу вам доказать.

так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
это вообще единственный вариант из всех возможных.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:50

  vitaliian написав:Ваш вариант балансирования торгового сальдо через курс валюты это костыль, а не решение проблемы. Собственно все что я хочу вам доказать.


А я это знаю)) Но других инструментов нет (в чем мы сами виноваты). Я уже писал о 5-6 разделах Соглашения об Ассоциации. Но разве может что-то более емко и красочно описать наше положение, чем следующая новость? :lol:

ЕС предупредил Раду о недопустимости поддержки украинского машиностроения
https://korrespondent.net/business/econ ... ostroenyia

PS: задайтесь вопросом, почему западные лоббисты прилагают столько усилий к пропаганде незыблимости "независимого НБУ"? Именно потому, что обменный курс - последний инструмент поддержки внутреннего производства (в том числе на экспорт), которые де-юре остается в наших руках
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  #<1 ... 4672467346744675
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