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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4673467446754676>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 127
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
31%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:20

:twisted:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 06 лип, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но все равно ответа нет, за счет чего вы будете покупать пропорционально большее количество импорта, чем сами можете поставлять на внешние рынки? Что такого Украина может продать - 1,2,3, чтобы купить все остальное - 4,5,6... 358???
наконец то мы пришли к общему знаменателю. Надо больше экспортировать и развивать внутренние производства чтобы так сильно не зависеть от импорта. В текущих условиях никто внутреннее производство развивать не хочет поэтому импорт обречен расти. Девальвируй не девальвируй - импорт всё равно будет расти быстрее экспорта, потому что большинству импортных товаров украинских аналогов нет. Возьмите, например таблетки синупрет, ну нету им аналогов. Либо будем их покупать дороже, либо без них снизится качество жизни.
  zРадио написав:Мой вариант - балансирование торгового сальдо.
Ваш вариант балансирования торгового сальдо через курс валюты это костыль, а не решение проблемы. Собственно все что я хочу вам доказать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:36

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Но все равно ответа нет, за счет чего вы будете покупать пропорционально большее количество импорта, чем сами можете поставлять на внешние рынки? Что такого Украина может продать - 1,2,3, чтобы купить все остальное - 4,5,6... 358???
наконец то мы пришли к общему знаменателю. Надо больше экспортировать и развивать внутренние производства чтобы так сильно не зависеть от импорта. В текущих условиях никто внутреннее производство развивать не хочет поэтому импорт обречен расти. Девальвируй не девальвируй - импорт всё равно будет расти быстрее экспорта, потому что большинству импортных товаров украинских аналогов нет. Возьмите, например таблетки синупрет, ну нету им аналогов. Либо будем их покупать дороже, либо без них снизится качество жизни. Ваш вариант это костыль, а не решение проблемы. Собственно все что я хочу вам доказать.

так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
это вообще единственный вариант из всех возможных.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:50

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Востаннє редагувалось zРадио в Пон 06 лип, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:00

zРадио
А ты уже научился новость читать по сути, а не по заголовку ?
Топ-менеджер ты наш
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:05

:twisted:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 06 лип, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:26

вопрос практикам

Коллеги, поделитесь, - есть ли у кого опыт страхования нежилых (может жилых) объектов? Бывают страховые случаи типа "военные действия"? Сори, никого не хочу пугать, но подумалось - так везде неспокойно... Или утопия? Вопрос не теоретикам. Заранее спасибо, кто отзовется.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

народ, а що якщо зараз ми на спаді суперциклу Кондрат"єва,
тоді "летим в ноль" наступні 20 років
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flyman
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