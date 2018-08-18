Додано: Пон 06 лип, 2020 22:00

zРадио

А ты уже научился новость читать по сути, а не по заголовку ?

Топ-менеджер ты наш

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой