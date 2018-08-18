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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:20
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
наконец то мы пришли к общему знаменателю. Надо больше экспортировать и развивать внутренние производства чтобы так сильно не зависеть от импорта. В текущих условиях никто внутреннее производство развивать не хочет поэтому импорт обречен расти. Девальвируй не девальвируй - импорт всё равно будет расти быстрее экспорта, потому что большинству импортных товаров украинских аналогов нет. Возьмите, например таблетки синупрет, ну нету им аналогов. Либо будем их покупать дороже, либо без них снизится качество жизни.
Ваш вариант балансирования торгового сальдо через курс валюты это костыль, а не решение проблемы. Собственно все что я хочу вам доказать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:36
так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это вообще единственный вариант из всех возможных.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:50
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:00
zРадио
А ты уже научился новость читать по сути, а не по заголовку ?
Топ-менеджер ты наш
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:05
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:26
вопрос практикам
Коллеги, поделитесь, - есть ли у кого опыт страхования нежилых (может жилых) объектов? Бывают страховые случаи типа "военные действия"? Сори, никого не хочу пугать, но подумалось - так везде неспокойно... Или утопия? Вопрос не теоретикам. Заранее спасибо, кто отзовется.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
народ, а що якщо зараз ми на спаді суперциклу Кондрат"єва,
тоді "летим в ноль" наступні 20 років
https://fi202x.blogspot.com/
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