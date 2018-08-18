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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4673467446754676

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 127
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
31%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:29

  vhata написав:Коллеги, поделитесь, - есть ли у кого опыт страхования нежилых (может жилых) объектов? Бывают страховые случаи типа "военные действия"? Сори, никого не хочу пугать, но подумалось - так везде неспокойно... Или утопия? Вопрос не теоретикам. Заранее спасибо, кто отзовется.

Военные действия - это форс-мажор. "Давай-досвидания" - поэтому не застрахуешься.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:30

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.

рядом с Ауди е-трон кроссовер от Тесла выглядит как унылое гуано....


это в етроне стоит КПП потому что не смогли элдвигатели настроить нормально? Вата не любит Тесла, это факт ) пузырь сдуется.. вот вот..

Зрадио конечно жук навозник, запаскудил ветку поносом. Ещё и отвечают ему люди что то. Жж1981 или как там его, тоже перец на две извилинки .
Востаннє редагувалось trololo в Пон 06 лип, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:31

  vhata написав:Коллеги, поделитесь, - есть ли у кого опыт страхования нежилых (может жилых) объектов? Бывают страховые случаи типа "военные действия"? Сори, никого не хочу пугать, но подумалось - так везде неспокойно... Или утопия? Вопрос не теоретикам. Заранее спасибо, кто отзовется.


Если что, купишь мужу автомат и пошлешь защищать детей, тебя, твою собственность и страну. Я бы вам никаких страховок на случаи типа "военные действия", а только так. Было бы надежнее. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:34

Теслу конечно руки чешутся уже продать.. но думаю ещё полгода год надо потерпеть хотя бы
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:37

  Libo написав:Если что, купишь мужу автомат и пошлешь...
может рогатку лучше, в самый раз в 21 веке.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:49

  Libo написав:
  vhata написав:Коллеги, поделитесь, - есть ли у кого опыт страхования нежилых (может жилых) объектов? Бывают страховые случаи типа "военные действия"? Сори, никого не хочу пугать, но подумалось - так везде неспокойно... Или утопия? Вопрос не теоретикам. Заранее спасибо, кто отзовется.


Если что, купишь мужу автомат и пошлешь защищать детей, тебя, твою собственность и страну. Я бы вам никаких страховок на случаи типа "военные действия", а только так. Было бы надежнее. 8)

Хотя бы такой

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:17

  vitaliian написав:
  flyman написав:так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
это вообще единственный вариант из всех возможных.

ну... развивайте тему.
интернациональные - это какие? китай? европа? может штаты?
нас там ждали и ждут :D

и тут подкрадывается коварная мысль - единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.

и шо будем делать?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:20

      jj1981ua написав:
      vitaliian написав:
      flyman написав:так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
    это вообще единственный вариант из всех возможных.

    ну... развивайте тему.
    интернациональные - это какие? китай? европа? может штаты?
    нас там ждали и ждут :D

    и тут подкрадывается коварная мысль - единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.

    и шо будем делать?

    ТНК
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    flyman
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      #<1 ... 4673467446754676
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