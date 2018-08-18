Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66
Повідомлень: 3226
З нами з: 22.12.16
Подякував: 228 раз.
Подякували: 189 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:42
trololo написав:
Теслу конечно руки чешутся уже продать.. но думаю ещё полгода год надо потерпеть хотя бы
Поздравляю! Это было очень сильно.
airmax78
Повідомлень: 35202
З нами з: 25.10.12
Подякував: 870 раз.
Подякували: 4131 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:43
flyman написав:
народ, а що якщо зараз ми на спаді суперциклу Кондрат"єва,
тоді "летим в ноль" наступні 20 років
Расщифруй
lejko_vit
Повідомлень: 49
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:44
proftpd66 написав:
https://lun.ua/uk/boston-creative-house-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
BOSTON Creative House
Київ Оболонський р-н
это?
не бери. я вчера давал
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/desnyansk ... 59700.html
это бери, 140т на троещине - выгодное предложение!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua
Повідомлень: 354
З нами з: 01.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 107 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:46
jj1981ua написав: proftpd66 написав:
https://lun.ua/uk/boston-creative-house-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
BOSTON Creative House
Київ Оболонський р-н
это?
не бери. я вчера давал
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/desnyansk ... 59700.html
это бери, 140т на троещине - выгодное предложение!
разве что чтобы сделать БДСМ отель
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
proftpd66
Повідомлень: 3226
З нами з: 22.12.16
Подякував: 228 раз.
Подякували: 189 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:55
vhata написав:Коллеги, поделитесь, - есть ли у кого опыт страхования нежилых (может жилых) объектов? Бывают страховые случаи типа "военные действия"? Сори, никого не хочу пугать, но подумалось - так везде неспокойно... Или утопия? Вопрос не теоретикам. Заранее спасибо, кто отзовется.
Есть от войны, терроризма, революции и прочего, но ценник большой, только для крупного коммерческого или промышленного бизнеса
CRUSADER
Повідомлень: 187
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 лип, 2020 00:02
1472580369
Повідомлень: 33
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
18661
3064733
466
198633
П'ят 29 тра, 2020 19:06 Bobua
13
14154