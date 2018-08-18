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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4674467546764677

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 127
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
31%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:38

https://lun.ua/uk/boston-creative-house ... 1%97%D0%B2


BOSTON Creative House
Київ Оболонський р-н

это?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:42

  trololo написав:Теслу конечно руки чешутся уже продать.. но думаю ещё полгода год надо потерпеть хотя бы

Поздравляю! Это было очень сильно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:43

  flyman написав:народ, а що якщо зараз ми на спаді суперциклу Кондрат"єва,
тоді "летим в ноль" наступні 20 років

Расщифруй
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:44

  proftpd66 написав:https://lun.ua/uk/boston-creative-house-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2


BOSTON Creative House
Київ Оболонський р-н

это?

не бери. я вчера давал
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/desnyansk ... 59700.html
это бери, 140т на троещине - выгодное предложение! :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:46

      jj1981ua написав:
      proftpd66 написав:https://lun.ua/uk/boston-creative-house-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2


    BOSTON Creative House
    Київ Оболонський р-н

    это?

    не бери. я вчера давал
    https://kiev.mesto.ua/uk/sale/desnyansk ... 59700.html
    это бери, 140т на троещине - выгодное предложение! :D


    разве что чтобы сделать БДСМ отель :)
    Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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    proftpd66
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:55

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    vhata написав:Коллеги, поделитесь, - есть ли у кого опыт страхования нежилых (может жилых) объектов? Бывают страховые случаи типа "военные действия"? Сори, никого не хочу пугать, но подумалось - так везде неспокойно... Или утопия? Вопрос не теоретикам. Заранее спасибо, кто отзовется.
    Есть от войны, терроризма, революции и прочего, но ценник большой, только для крупного коммерческого или промышленного бизнеса
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 00:02

    На цій гілці є люди, які мають свій хостел(и)?

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      #<1 ... 4674467546764677
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