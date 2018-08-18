не бери. я вчера давал
это бери, 140т на троещине - выгодное предложение!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:44
не бери. я вчера давал
это бери, 140т на троещине - выгодное предложение!
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:46
разве что чтобы сделать БДСМ отель
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть от войны, терроризма, революции и прочего, но ценник большой, только для крупного коммерческого или промышленного бизнеса
Додано: Вів 07 лип, 2020 00:02
На цій гілці є люди, які мають свій хостел(и)?
Додано: Вів 07 лип, 2020 01:19
Нет, там застройщик банкрот с кучей проданного воздуха на уровне котлованов.
Додано: Вів 07 лип, 2020 03:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Такой вопрос: есть новостройка уже сдана в эксплуатацию (зимой где-то), человек предлагает купить по переуступке, ибо есть связи с застройщиком. Но вот в самом договоре указано, что нужно в течение 60 дней со дня ввода в эксплуатацию оформить право собственности. Юрист предлагает отказаться от сделки. Может ли потом застройщик оспорить решение?
Додано: Вів 07 лип, 2020 05:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как прошла ваша перепланировка одного туалета в три?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 лип, 2020 06:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Вів 07 лип, 2020 05:55
Ціни на вторинку зростали у Києві та передмісті
Новобудови передмістя: насичення близько?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 07 лип, 2020 06:34
Там пробка нереальная была по утрам к Киеву в 2015.
Не думаю что сейчас что-то поменялось.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 07 лип, 2020 06:45
Не расказывайте сказки. Лидеры отрасли рынка запчастей для авто переносят активно свое производство из Германии в Румынию и Азию.
Говорил и я с руководством завода в моем городке.
Заинтересованы в переносе даже в Украину.
Никто с Украины не чешеться что-бы сделать реальное предлжение.
Поэтому только остарбайтеры на клубнику.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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