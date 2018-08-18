Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не расказывайте сказки. Лидеры отрасли рынка запчастей для авто переносят активно свое производство из Германии в Румынию и Азию. Говорил и я с руководством завода в моем городке. Заинтересованы в переносе даже в Украину. Никто с Украины не чешеться что-бы сделать реальное предлжение. Поэтому только остарбайтеры на клубнику.
читаем внимательно - замкнутые циклы с высокой добавленной стоимостью. это запчасти? и на какой срок эти заводы? в любой момент встали и вышли в другую страну.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:.. это бери, 140т на троещине - выгодное предложение!
я в шоке с людей - ладно, локация гиперкрутая; ладно, дому 100500 лет; так еще и жлобремонт - безвкусный и страшный. Еще и посудомойку скрутили. с такой ценой точно провисит до проведения метро прямо под парадное
Не расказывайте сказки. Лидеры отрасли рынка запчастей для авто переносят активно свое производство из Германии в Румынию и Азию. Говорил и я с руководством завода в моем городке. Заинтересованы в переносе даже в Украину. Никто с Украины не чешеться что-бы сделать реальное предлжение. Поэтому только остарбайтеры на клубнику.
читаем внимательно - замкнутые циклы с высокой добавленной стоимостью. это запчасти? и на какой срок эти заводы? в любой момент встали и вышли в другую страну.
ти уже не раз писав про свою орієнтацію, і що тре робити:
единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.
flyman написав: ти уже не раз писав про свою орієнтацію, і що тре робити:
единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.
предложи другой вариант?
flyman написав: так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації
але в тебе в голові, інтернаціональний в"яжеться або США, або РФ, або Китай або ЄС. В той час, коли капітал не є націоанальним. Національним він був при Карлу Марксу, та В.І.Леніну. Тобі, і твоїм колегам вже Хом"якоїд навідь розтлумачив, але ви все далі прикидаєтеся "мороженими окунями".