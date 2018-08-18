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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4675467646774678

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За даними Київського міського центру зайнятості найвисокооплачуванішими професіями в Києві є ріелтори і програмісти.

Статистка складена за підсумками зарплат за червень місяць. З'ясувалося, що люди цих професій в середньому отримують 22 - 25 тисячі гривень на місяць.

Трохи нижче в списку найпрестижніших по доходу робіт розмістилися сфери аудиту та електромонтажу. Там люди отримують приблизно по 20 тисяч гривень.

Трохи менше, в діапазоні від 17 до 18 тисяч гривень, заробляють керівники відділів, служб та управлінь. Флористи і майстри зеленого господарства отримують по 17 тисяч гривень.

Такі технічні спеціальності, як газорізальники, верхолази, головні метрологи і старші машиністи - по 16-17 тисяч гривень.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата жінок в першому кварталі 2020 року склала 9 785 грн, тоді як зарплата чоловіків - 12 438 грн.

Через пандемії короновірусу середня заробітна плата найманих працівників впала відразу на 10%, що в грошовому еквіваленті дорівнює 1000 гривень.

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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:14

  Хомякоид написав:
  jj1981ua написав:
  flyman написав:так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації

ну... развивайте тему.
интернациональные - это какие? китай? европа? может штаты?
нас там ждали и ждут :D

и тут подкрадывается коварная мысль - единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.

и шо будем делать?

от "друзей"-еуропейцев только 1 предложение - ехать к ним на сельхозработы, а промышленность они сами сделают и нам, папуасам, продадут
https://strana.ua/articles/analysis/277 ... ktsii.html


Не расказывайте сказки. Лидеры отрасли рынка запчастей для авто переносят активно свое производство из Германии в Румынию и Азию.
Говорил и я с руководством завода в моем городке.
Заинтересованы в переносе даже в Украину.
Никто с Украины не чешеться что-бы сделать реальное предлжение.
Поэтому только остарбайтеры на клубнику.

читаем внимательно - замкнутые циклы с высокой добавленной стоимостью. это запчасти?
и на какой срок эти заводы? в любой момент встали и вышли в другую страну.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:34

      jj1981ua написав:..
    это бери, 140т на троещине - выгодное предложение! :D

    я в шоке с людей - ладно, локация гиперкрутая; ладно, дому 100500 лет; так еще и жлобремонт - безвкусный и страшный. Еще и посудомойку скрутили.
    с такой ценой точно провисит до проведения метро прямо под парадное
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:42

      jj1981ua написав:
      Хомякоид написав:
      jj1981ua написав:ну... развивайте тему.
    интернациональные - это какие? китай? европа? может штаты?
    нас там ждали и ждут :D

    и тут подкрадывается коварная мысль - единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.

    и шо будем делать?

    от "друзей"-еуропейцев только 1 предложение - ехать к ним на сельхозработы, а промышленность они сами сделают и нам, папуасам, продадут
    https://strana.ua/articles/analysis/277 ... ktsii.html


    Не расказывайте сказки. Лидеры отрасли рынка запчастей для авто переносят активно свое производство из Германии в Румынию и Азию.
    Говорил и я с руководством завода в моем городке.
    Заинтересованы в переносе даже в Украину.
    Никто с Украины не чешеться что-бы сделать реальное предлжение.
    Поэтому только остарбайтеры на клубнику.

    читаем внимательно - замкнутые циклы с высокой добавленной стоимостью. это запчасти?
    и на какой срок эти заводы? в любой момент встали и вышли в другую страну.

    ти уже не раз писав про свою орієнтацію, і що тре робити:
    единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:08

      flyman написав: ти уже не раз писав про свою орієнтацію, і що тре робити:
    единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.

    предложи другой вариант?
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:15

        jj1981ua написав:
        flyman написав: ти уже не раз писав про свою орієнтацію, і що тре робити:
      единственные, кому мы можем впаривать наши промышленные товары оказываются... страны бывшего совка во главе с рашкой.

      предложи другой вариант?


      flyman написав:
      так як у нас нема замкнутих циклів виготовлення продукції з високою добавленою вартістю, то тре інтегруватися в інтернаціональні ланки кооперації

      але в тебе в голові, інтернаціональний в"яжеться або США, або РФ, або Китай або ЄС.
      В той час, коли капітал не є націоанальним. Національним він був при Карлу Марксу, та В.І.Леніну.
      Тобі, і твоїм колегам вже Хом"якоїд навідь розтлумачив, але ви все далі прикидаєтеся "мороженими окунями".
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      flyman
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        #<1 ... 4675467646774678
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