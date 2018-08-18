как прошла ваша перепланировка одного туалета в три?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 05:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как прошла ваша перепланировка одного туалета в три?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 лип, 2020 06:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Вів 07 лип, 2020 05:55
Ціни на вторинку зростали у Києві та передмісті
Новобудови передмістя: насичення близько?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 07 лип, 2020 06:34
Там пробка нереальная была по утрам к Киеву в 2015.
Не думаю что сейчас что-то поменялось.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Вів 07 лип, 2020 08:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За даними Київського міського центру зайнятості найвисокооплачуванішими професіями в Києві є ріелтори і програмісти.
Статистка складена за підсумками зарплат за червень місяць. З'ясувалося, що люди цих професій в середньому отримують 22 - 25 тисячі гривень на місяць.
Трохи нижче в списку найпрестижніших по доходу робіт розмістилися сфери аудиту та електромонтажу. Там люди отримують приблизно по 20 тисяч гривень.
Трохи менше, в діапазоні від 17 до 18 тисяч гривень, заробляють керівники відділів, служб та управлінь. Флористи і майстри зеленого господарства отримують по 17 тисяч гривень.
Такі технічні спеціальності, як газорізальники, верхолази, головні метрологи і старші машиністи - по 16-17 тисяч гривень.
За даними Державної служби статистики, середня зарплата жінок в першому кварталі 2020 року склала 9 785 грн, тоді як зарплата чоловіків - 12 438 грн.
Через пандемії короновірусу середня заробітна плата найманих працівників впала відразу на 10%, що в грошовому еквіваленті дорівнює 1000 гривень.
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:34
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:42
За кордоном совсем не везде "покупка жилья" равна ВНЖ. В сопоставимых с КРЖН ценах, ессно. На какие страны смотреть?
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:47
вам в тему акурта
https://forum.finance.ua/topic214665.html?start=6530
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:58
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:06
|