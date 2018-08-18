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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4673467446754676>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 05:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:разве что чтобы сделать БДСМ отель
как прошла ваша перепланировка одного туалета в три?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 лип, 2020 06:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 05:55

Ціни на вторинку зростали у Києві та передмісті
https://3m2.ua/news/cziny-na-vtorynku/
Новобудови передмістя: насичення близько?
https://3m2.ua/analitika/novobudovy-per ... ya-blyzko/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 06:34

  proftpd66 написав:https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5

Это брать ?


Там пробка нереальная была по утрам к Киеву в 2015.
Не думаю что сейчас что-то поменялось.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За даними Київського міського центру зайнятості найвисокооплачуванішими професіями в Києві є ріелтори і програмісти.

Статистка складена за підсумками зарплат за червень місяць. З'ясувалося, що люди цих професій в середньому отримують 22 - 25 тисячі гривень на місяць.

Трохи нижче в списку найпрестижніших по доходу робіт розмістилися сфери аудиту та електромонтажу. Там люди отримують приблизно по 20 тисяч гривень.

Трохи менше, в діапазоні від 17 до 18 тисяч гривень, заробляють керівники відділів, служб та управлінь. Флористи і майстри зеленого господарства отримують по 17 тисяч гривень.

Такі технічні спеціальності, як газорізальники, верхолази, головні метрологи і старші машиністи - по 16-17 тисяч гривень.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата жінок в першому кварталі 2020 року склала 9 785 грн, тоді як зарплата чоловіків - 12 438 грн.

Через пандемії короновірусу середня заробітна плата найманих працівників впала відразу на 10%, що в грошовому еквіваленті дорівнює 1000 гривень.

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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:34

  jj1981ua написав:..
это бери, 140т на троещине - выгодное предложение! :D

я в шоке с людей - ладно, локация гиперкрутая; ладно, дому 100500 лет; так еще и жлобремонт - безвкусный и страшный. Еще и посудомойку скрутили.
с такой ценой точно провисит до проведения метро прямо под парадное
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:42

  sequence написав: На деле, это означает крайне мерзкую регуляцию отрасли, что лично меня, после опыта с УБ, крайне расстраивает и склоняет больше к покупке жилья где-то за кордоном, притом с прицелом на ВНЖ.


За кордоном совсем не везде "покупка жилья" равна ВНЖ. В сопоставимых с КРЖН ценах, ессно. На какие страны смотреть?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:47

  striped написав:
  sequence написав: На деле, это означает крайне мерзкую регуляцию отрасли, что лично меня, после опыта с УБ, крайне расстраивает и склоняет больше к покупке жилья где-то за кордоном, притом с прицелом на ВНЖ.


За кордоном совсем не везде "покупка жилья" равна ВНЖ. В сопоставимых с КРЖН ценах, ессно. На какие страны смотреть?

вам в тему акурта
https://forum.finance.ua/topic214665.html?start=6530
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://thepoint.rabota.ua/vakansii-iz- ... 0-000-hrn/
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:58

https://www.facebook.com/zupynylosia/po ... 8481895837
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:06

  kingkongovets написав:https://www.facebook.com/zupynylosia/posts/3215278481895837

У человека 0 скромности и чувства самосохранения. Фу таким быть.
airmax78
 
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  #<1 ... 4673467446754676>
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