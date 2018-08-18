Чимось вас нагадує понтами для приїжджих. На своєму рівні, звичайно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:25
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:37
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:38
смотрю в сторону Польши, Германии. Уже консультировался, теперь жду пока ребенок подрастет и туда на обучение и жизнь. Однако, посмотрим.
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:55
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:59
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:01
колеги, ваша думка важлива !
ймовірно, у вересні орендар з"їде із квартири через відсутність нових проектів у Києві (історії про собак і кондиціонер були раніше)
зараз квартиру можна продати з профітом у 30% від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт іншими орендаторами, з врахуванням лага по цінах вниз через півроку-рік
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом, але вийти практично в нуль по різниці покупки - продажу, замість + 30% на даний час. 20% вартості я уже повернув на моменті
Дякую!
ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив.
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