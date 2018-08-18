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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4673467446754676

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:25

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:https://www.facebook.com/zupynylosia/posts/3215278481895837

У человека 0 скромности и чувства самосохранения. Фу таким быть.

Чимось вас нагадує понтами для приїжджих. На своєму рівні, звичайно
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:37

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:https://www.facebook.com/zupynylosia/posts/3215278481895837

У человека 0 скромности и чувства самосохранения. Фу таким быть.


И не говори - такая деньга мимо КРЖН пролетела...
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:38

  striped написав:
  sequence написав: На деле, это означает крайне мерзкую регуляцию отрасли, что лично меня, после опыта с УБ, крайне расстраивает и склоняет больше к покупке жилья где-то за кордоном, притом с прицелом на ВНЖ.


За кордоном совсем не везде "покупка жилья" равна ВНЖ. В сопоставимых с КРЖН ценах, ессно. На какие страны смотреть?

смотрю в сторону Польши, Германии. Уже консультировался, теперь жду пока ребенок подрастет и туда на обучение и жизнь. Однако, посмотрим.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:55

  lejko_vit написав:
  flyman написав:народ, а що якщо зараз ми на спаді суперциклу Кондрат"єва,
тоді "летим в ноль" наступні 20 років

Расщифруй


https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:59

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:https://www.facebook.com/zupynylosia/posts/3215278481895837

У человека 0 скромности и чувства самосохранения. Фу таким быть.

Чимось вас нагадує понтами для приїжджих. На своєму рівні, звичайно

Ага. Зависть - это плохо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:01

колеги, ваша думка важлива !
ймовірно, у вересні орендар з"їде із квартири через відсутність нових проектів у Києві (історії про собак і кондиціонер були раніше) :)
зараз квартиру можна продати з профітом у 30% від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт іншими орендаторами, з врахуванням лага по цінах вниз через півроку-рік
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом, але вийти практично в нуль по різниці покупки - продажу, замість + 30% на даний час. 20% вартості я уже повернув на моменті
Дякую!

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив.
stas_rst
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  #<1 ... 4673467446754676
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