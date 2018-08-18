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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46764677467846794680>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:09

  Puente написав:Та там зараз взагалі нічого хорошого , крім верхнього стадіону , немає - всі вулиці забиті що вдень , що вночі , з магазинами - на любителя сильно , зі всіх сторін будівництво ...


у каждого свое мнение :mrgreen:
особенно когда люди большую часть времени проводят в загородном доме и квартира - это шоп рядом с сыном и его будущими детьми быть когда в город наезжать будут
правильно первый выше написал - не судите всех по себе, жизнь гораздо многогранней :mrgreen:
я просто описал два реальных кейса, причем разговор был вскользь - ну ищут и ищут, советов никто не просил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:10

  airmax78 написав:Борщагу надо продавать. А вот что покупать - вопрос.

Докинуть ещё 150 кило и купить двуху без ремонта,потом застрять в нём по самые гланды,что тут думать,надо действовать.

А то данилишин придёт,всех эмиссией,ой простите дешёвыми кредитами зальёт,ракету уже не остановить 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:11

  Первый написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:о психологии покупателей на кржн:
два моих близких приятеля сейчас в поиске квартир, оба на вторичке - ремонтами заниматься желания ни у одного из них нет, оба в районе сер мили - один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе (начал с поха, но поездив там забил на левый берег в принципе), второй трешку с ремонтом в новострое там же с бюджетом до 300 для жизни своей семье, оба адекватные и понимают, шо впереди невеселые времена и все может упасть - алэ!
"майбутнього не знае нихто, а житы трэба зараз"(с)
отаке


Не то, чтобы я сам прибеднялся, но рассказы о массовых (если у одного Конга целых 2 близких приятеля ищут) поисках недвиги в сегменте 150-300 тыс долларов выглядят не более, чем влажные мечты рыла.

Напомню, что даже в предкризисные времена 80% спроса было сосредоточено в сегменте до 100 тыс долларов...


Так наче норм. Був би вантажником на Оболоні, і кореша б такі були. Обговорювали б скільки тре водочки до 2 літровки пиваса брати - чекушку чи півлітровочку...
У Вас мабудь теж є певне коло знайомих. Вони +- формують Ваш світогляд.


Да-да, я вам верю. И Конгу тоже. Сначала один создает легенду о своей принадлежности к богатому (по украинским меркам) сегменту, затем прибегает второй (видимо, из этого же богатого сегмента :mrgreen: ) с пламенной речью о том, как подобное привлекает подобное.

И только попробуй возразить - сразу окажешься в числе грузчиков, или алкашей...

За командную работу - обоим по 5 баллов!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:15

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Борщагу надо продавать. А вот что покупать - вопрос.

Докинуть ещё 150 кило и купить двуху без ремонта,потом застрять в нём по самые гланды,что тут думать,надо действовать.

А то данилишин придёт,всех эмиссией,ой простите дешёвыми кредитами зальёт,ракету уже не остановить 8)

Как конговец выше отметил: у каждого свой путь. Кому-то терять полтосики, кому-то - утраиваться за 3 месяца на Тесле. Главное - не завидовать и не злорадоствовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:30

  Damien написав:Соф. и Петр. Борщаговки + Вишневое+ Крюковщина - это лучшее, что есть в пригороде для аренды(возможно, что и не только для аренды. но и для жизни, если работа в Киеве), поэтому тут уже выше не прыгнешь.


а вышгород? не?
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:34

  zРадио написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:
Не то, чтобы я сам прибеднялся, но рассказы о массовых (если у одного Конга целых 2 близких приятеля ищут) поисках недвиги в сегменте 150-300 тыс долларов выглядят не более, чем влажные мечты рыла.

Напомню, что даже в предкризисные времена 80% спроса было сосредоточено в сегменте до 100 тыс долларов...


Так наче норм. Був би вантажником на Оболоні, і кореша б такі були. Обговорювали б скільки тре водочки до 2 літровки пиваса брати - чекушку чи півлітровочку...
У Вас мабудь теж є певне коло знайомих. Вони +- формують Ваш світогляд.


Да-да, я вам верю. И Конгу тоже. Сначала один создает легенду о своей принадлежности к богатому (по украинским меркам) сегменту, затем прибегает второй (видимо, из этого же богатого сегмента :mrgreen: ) с пламенной речью о том, как подобное привлекает подобное.

И только попробуй возразить - сразу окажешься в числе грузчиков, или алкашей...

За командную работу - обоим по 5 баллов!

ну я хоть "таксист" :lol:,
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:35

      stas_rst написав:
      airmax78 написав:Борщагу надо продавать. А вот что покупать - вопрос.

    Дякую. Борщага - не зовсім Борщага :) Мартинов зробив місто в місті. Один із найоптимальніших районів за ВКД.
    Думаю :)

    Ну і що в цьому місті в місті є? Окрім проспекта Мартинова (ну і комплекси Наполеона в цих вільнолюдей).
    BIGor
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:35

      airmax78 написав:Как конговец выше отметил: у каждого свой путь. Кому-то терять полтосики, кому-то - утраиваться за 3 месяца на Тесле. Главное - не завидовать и не злорадоствовать.

    По Тесле это вообще отдельный разговор,вроде пакет был продан осенью и "поднята десяточка",а потом по факту,оказалось что вовсе не продана,а куплена,с утроением,напомнило про анекдот как Рабинович выиграл Волгу в лотерею....но вас бомбит капитально, что вы мимо кассы, посильнее фантазёра коцюбинского)))
    Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
    somilitark
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:40

      zРадио написав:
      Первый написав:
    Так наче норм. Був би вантажником на Оболоні, і кореша б такі були. Обговорювали б скільки тре водочки до 2 літровки пиваса брати - чекушку чи півлітровочку...
    У Вас мабудь теж є певне коло знайомих. Вони +- формують Ваш світогляд.


    Да-да, я вам верю. И Конгу тоже. Сначала один создает легенду о своей принадлежности к богатому (по украинским меркам) сегменту, затем прибегает второй (видимо, из этого же богатого сегмента :mrgreen: ) с пламенной речью о том, как подобное привлекает подобное.

    И только попробуй возразить - сразу окажешься в числе грузчиков, или алкашей...

    За командную работу - обоим по 5 баллов!


    Начебто зрозумілі речі пишу....
    А Ви включаєте невменяшку.

    Ще раз. У вантажника на заводі є коло спілкування. І дивно якби це коло спілкування обговорювало купівлю на сермилі.
    У директора заводу теж є певне коло спілкування. І дивно якби інтереси були такі ж самі, хоча б в силу майнового цензу. Нажаль...
    Всім процвітання!
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:40

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      stas_rst написав:
      Damien написав:Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее

    Дякую.
    615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.
    У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.

    А оно нужно, это бОльшее жилье в пригороде? Разве что для себя... У меня насчет пригорода устойчивое мнение - в будущем это будет сдаваться очень дешево. Но если для себя и тебе не нужно каждое утро ехать в киев, то отличный вариант. Ты имеешь под боком все блага Киева(которые нужны далеко не каждый день), но в то же время нет этого ада с пробками и гарью. Но это только если не работаешь в Киеве. Если жить тут, а работать в Киеве - это бред, никогда не понимал арендаторов таких.
    Кстати, под пригородом понимаю территории, которые неотделимы от Киева и идут сплошной застройкой. Поэтому Борисполь, Бровары, Обухов, Боярку пригородом не считаю. Ирпень/Буча/Ворзель - с большой натяжкой, скорее нет, чем да. По факту настоящий пригород - это поселки на западном краю Киева: Белогородка, Петр.и Соф. Борщаговки, Вишневое, Крюковщина, Коцюбинское, Новоселки
    Damien
     
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