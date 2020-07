Додано: Вів 07 лип, 2020 13:09

Puente написав: Та там зараз взагалі нічого хорошого , крім верхнього стадіону , немає - всі вулиці забиті що вдень , що вночі , з магазинами - на любителя сильно , зі всіх сторін будівництво ... Та там зараз взагалі нічого хорошого , крім верхнього стадіону , немає - всі вулиці забиті що вдень , що вночі , з магазинами - на любителя сильно , зі всіх сторін будівництво ...



у каждого свое мнение

особенно когда люди большую часть времени проводят в загородном доме и квартира - это шоп рядом с сыном и его будущими детьми быть когда в город наезжать будут

правильно первый выше написал - не судите всех по себе, жизнь гораздо многогранней

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.