|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:40
Давно уже новых сказок небыло. Риспекта нет, так вот Кинконговец рассказал, что обычные люди шли по печерску и с карманных денег (300 куе) решили прикупить по дороге квартирку на сермиле. Обычная саксесс стори от Конговца. А еще работать нужно больше!
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3731
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:43
Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий думает, что уровень инфляции будет выше запланированных 6%, поскольку сейчас в бюджете нет денег.
" Предполагаю, что будет запущен печатный станок. Произойдет это, скорее всего, уже после выборов. По нашим прогнозам, к Новому году курс доллара составит 30-32 грн. На мой взгляд, ВВП Украины упадет больше, чем на 8%, как и прогнозирует Мировой Банк.
За годы независимости мы не построили фундамент для экономического роста. Сейчас мы живем по инерции, поэтому падение неизбежно," — считает Хмельницкий.
Бизнесы UFuture сейчас теряют: начиная от аэропорта Киев и заканчивая заводом Biopharma. Хотя фармацевтический бизнес всегда выдерживал кризис, сейчас даже он упал на 40-50 %, и это касается всех представителей рынка.
НЛ на фоне такого настроения Василия будет дорожать или дешеветь?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11097
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 1023 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:44
Первый написав: zРадио написав:
Да-да, я вам верю. И Конгу тоже. Сначала один создает легенду о своей принадлежности к богатому (по украинским меркам) сегменту, затем прибегает второй (видимо, из этого же богатого сегмента
) с пламенной речью о том, как подобное привлекает подобное.
И только попробуй возразить - сразу окажешься в числе грузчиков, или алкашей...
За командную работу - обоим по 5 баллов!
Начебто зрозумілі речі пишу....
А Ви включаєте невменяшку.
Ще раз. У вантажника на заводі є коло спілкування. І дивно якби це коло спілкування обговорювало купівлю на сермилі.
У директора заводу теж є певне коло спілкування. І дивно якби інтереси були такі ж самі, хоча б в силу майнового цензу. Нажаль...
В ККЦ коло спілкування учотка Первий та Прохожий.
І тут зразу бац, малюється тренд що ККЦ опитав коло знайомих і у всіх росте.
Висновок КРЖН росте, за 100куе нема що купляти.
А в кого нема 100куе, самі знаєте куди тре йти (на трускавки до естонців)
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20244
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 1410 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:44
kingkongovets написав:
о психологии покупателей на кржн:
два моих близких приятеля сейчас в поиске квартир, оба на вторичке - ремонтами заниматься желания ни у одного из них нет, оба в районе сер мили - один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе (начал с поха, но поездив там забил на левый берег в принципе), второй трешку с ремонтом в новострое там же с бюджетом до 300 для жизни своей семье, оба адекватные и понимают, шо впереди невеселые времена и все может упасть - алэ!
"майбутнього не знае нихто, а житы трэба зараз"(с)
отаке
Это понятно, а где они сейчас живут? У трибеки жк вонючку арендуют?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:47
решил написать о психологии реальных покупателей на кржн - а у икспердов подорвались пуканы от сумм в пару-тройку сотен куе
джентльмены - это ветка о ценах на киевскую недвигу и она не ограничивается крушами, эвриками и софборщагами с бучами!
капец блин, я в шоке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7744
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 1283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:47
airmax78 написав:
От блин кто-то откэшился. Капец. Та что за 950 - если кто сейчас 250 даст - надо хватать и бежать, пока не передумали.
Жилянская по 9куе метр и Красноармейская по 5,5куе - это бред за такие маленькие квартирки или там дома постройки конца 70х с кухнями в 15-20 метров и лвумя квартирами на этаже,с такими соседями как Леонид Данилыч и Витольд Фокин?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1731
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:48
Damien написав: stas_rst написав: Damien написав:
Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее
Дякую.
615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.
У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.
А оно нужно, это бОльшее жилье в пригороде? Разве что для себя... У меня насчет пригорода устойчивое мнение - в будущем это будет сдаваться очень дешево. Но если для себя и тебе не нужно каждое утро ехать в киев, то отличный вариант. Ты имеешь под боком все блага Киева(которые нужны далеко не каждый день), но в то же время нет этого ада с пробками и гарью. Но это только если не работаешь в Киеве. Если жить тут, а работать в Киеве - это бред, никогда не понимал арендаторов таких.
Кстати, под пригородом понимаю территории, которые неотделимы от Киева и идут сплошной застройкой. Поэтому Борисполь, Бровары, Обухов, Боярку пригородом не считаю. Ирпень/Буча/Ворзель - с большой натяжкой, скорее нет, чем да. По факту настоящий пригород - это поселки на западном краю Киева: Белогородка, Петр.и Соф. Борщаговки, Вишневое, Крюковщина, Коцюбинское, Новоселки
З Бучі до м. Святошин електричкою 20..22 хв., з Ірпеня 15..17 (маршруткою по різному 15..40 хв., дивлячись звідки і куди їхати, напр. до м. Мінська від бучанського Модуля),
з Троєщини до найближчкого метро 30 хв.
Висновок: Троєщина - не Київ (а Віник колись таки стане, може навіть за Кличка якщо буде друга ходка)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 лип, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20244
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 1410 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:48
xio13 в своих квартирах они живут! расширяться решили! и дома загородние у них есть!
не все в киеве понаехи, копящие на крушу с зарплаты кассира атб!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7744
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 1283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:49
барабашов написав: airmax78 написав:
От блин кто-то откэшился. Капец. Та что за 950 - если кто сейчас 250 даст - надо хватать и бежать, пока не передумали.
Жилянская по 9куе метр и Красноармейская по 5,5куе - это бред за такие маленькие квартирки или там дома постройки конца 70х с кухнями в 15-20 метров и лвумя квартирами на этаже,с такими соседями как Леонид Данилыч и Витольд Фокин?
Цены 2007 года, г. Киев.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3731
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:50
Накину на вінтілятор.
В одному з будинків, що портять центр Києва, і в якому жодний місцевий невменяшка ні в якому б разі не жив, адже там тьолки з ненатуральними губами та цицьками, і є ресепшн який тре опалювати, живуть 3 блохера з ютубу (аудиторія молодіжна)...
Отаке...
якісь діти розказували. Думаю що брехня.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15509
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2055 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: xio13
і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18662
|3065280
|
|
|466
|198638
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14165
|
|