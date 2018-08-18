Damien написав:

stas_rst написав: Damien написав: Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее

Дякую.

615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.

У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна. Дякую.615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.

А оно нужно, это бОльшее жилье в пригороде? Разве что для себя... У меня насчет пригорода устойчивое мнение - в будущем это будет сдаваться очень дешево. Но если для себя и тебе не нужно каждое утро ехать в киев, то отличный вариант. Ты имеешь под боком все блага Киева(которые нужны далеко не каждый день), но в то же время нет этого ада с пробками и гарью. Но это только если не работаешь в Киеве. Если жить тут, а работать в Киеве - это бред, никогда не понимал арендаторов таких.Кстати, под пригородом понимаю территории, которые неотделимы от Киева и идут сплошной застройкой. Поэтому Борисполь, Бровары, Обухов, Боярку пригородом не считаю. Ирпень/Буча/Ворзель - с большой натяжкой, скорее нет, чем да. По факту настоящий пригород - это поселки на западном краю Киева: Белогородка, Петр.и Соф. Борщаговки, Вишневое, Крюковщина, Коцюбинское, Новоселки