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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:50
kingkongovets написав:
решил написать о психологии реальных покупателей на кржн - а у икспердов подорвались пуканы от сумм в пару-тройку сотен куе
джентльмены - это ветка о ценах на киевскую недвигу и она не ограничивается крушами, эвриками и софборщагами с бучами!
капец блин, я в шоке
та ясно, що реальні покупці тільки на Сермилі.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:52
flyman написав: Первый написав: zРадио написав:
Да-да, я вам верю. И Конгу тоже. Сначала один создает легенду о своей принадлежности к богатому (по украинским меркам) сегменту, затем прибегает второй (видимо, из этого же богатого сегмента
) с пламенной речью о том, как подобное привлекает подобное.
И только попробуй возразить - сразу окажешься в числе грузчиков, или алкашей...
За командную работу - обоим по 5 баллов!
Начебто зрозумілі речі пишу....
А Ви включаєте невменяшку.
Ще раз. У вантажника на заводі є коло спілкування. І дивно якби це коло спілкування обговорювало купівлю на сермилі.
У директора заводу теж є певне коло спілкування. І дивно якби інтереси були такі ж самі, хоча б в силу майнового цензу. Нажаль...
В ККЦ коло спілкування учотка Первий та Прохожий.
І тут зразу бац, малюється тренд що ККЦ опитав коло знайомих і у всіх росте.
Висновок КРЖН росте, за 100куе нема що купляти.
А в кого нема 100куе, самі знаєте куди тре йти (на трускавки до естонців)
Рога у тебе ростуть. Де Я написав про ріст? Шо за ідіотизм? Ти впевнений що розумієш значення слів?
Всім процвітання!
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:52
BIGor написав:
Давно уже новых сказок небыло. Риспекта нет, так вот Кинконговец рассказал, что обычные люди шли по печерску и с карманных денег (300 куе) решили прикупить по дороге квартирку на сермиле. Обычная саксесс стори от Конговца. А еще работать нужно больше!
Саксесс сторис на форумах - это вообще отдельный литературный жанр. По автотематике тоже регулярно вбрасываются "жизненные" истории в духе - купил тут Бентайгу детей в садик возить, так коляска все равно в багажник не помещается
И если ввязаться в спор, реакция такая же - вали отсюда, нищеброд. Ну любят таксисты так время скоротать, что поделаешь
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:54
kingkongovets написав:xio13
в своих квартирах они живут! расширяться решили! и дома загородние у них есть!
Вот ваш текст "оба в районе сер мили - один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе"
Я так понял, по вашим словам один бизнесмен "по легенде" сейчас с родителями живет
) а теперь решил расширится и их отселить в ван бедрум? Нормуль так.
Кстате самое забавное как знакомый знакомому расказывает что у него есть , незначительных 300000$ денег, вон дядя Коломойский даже на словах голый как мышь. Все заблочили ему. А тут закомые какие. Респект00
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:56
flyman написав:
В ККЦ коло спілкування учотка Первий та Прохожий.
І тут зразу бац, малюється тренд що ККЦ опитав коло знайомих і у всіх росте.
Висновок КРЖН росте, за 100куе нема що купляти.
А в кого нема 100куе, самі знаєте куди тре йти (на трускавки до естонців)
а ну давай примеры где я говорил о росте
где я говорил о 100 куе?
когда вы тут годами гной в гетто и подвалы в бучах обсасываете - это норм, а когда вы слышите, шо есть люди, метящие на более дорогой сегмент - гриб над форумом стоит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:56
zРадио написав: BIGor написав:
Давно уже новых сказок небыло. Риспекта нет, так вот Кинконговец рассказал, что обычные люди шли по печерску и с карманных денег (300 куе) решили прикупить по дороге квартирку на сермиле. Обычная саксесс стори от Конговца. А еще работать нужно больше!
Саксесс сторис на форумах - это вообще отдельный литературный жанр. По автотематике тоже регулярно вбрасываются "жизненные" истории в духе - купил тут Бентайгу детей в садик возить, так коляска все равно в багажник не помещается
И если ввязаться в спор, реакция такая же - вали отсюда, нищеброд. Ну любят таксисты так время скоротать, что поделаешь
Таксисти теж потрібні. Не розумію, що ти ще й проти них маєш. Звичайна нормальна робота.
Коляска дитяча в бентайгу влазить. Скласти тільки треба.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:58
stas_rst написав: flyman написав:
я би продав, так як на мене Соф.Борщ іпеня з точки зори інфраструктури та її розвитку малоперспективне,
а далі би орієнтувався на тренд, як на мене можливі варіанти:
м.Київ
м. в пригороді але з кращою інфраструктурою
м.з позитивною тенденцією росту, напр. Тернопіль
м. в Польщі (Вроцлав, Краків, Щецин, Гданськ, Катовіце..)
Дякую. Тернопіль - то перспектива років через 5-6
Пригород з кращою інфраструктурою - нема аналогів. В Ірпіні жив два роки - ж***, якщо працювати у Києві. Нічого особистого, просто досвід щоденного добирання коло 30 км. в один бік. Решта (Вишгород, Бровари і інші чабани) - теж фігня.
За власну думку дякую.
Поляків не розглядаю, бо ставлення там до українців - як до другого сорту. Плюс праворадикали фактично щодня б"ють наших і сьогодні навіть хостел спалили з українцями. Мало їх Хмельницький 3,14здив у 17 столітті.
Думаю далі і читаю розумних людей!
А Львов не рассматриваете? Был в отпуске неделю назад - в целом понравилось. Особенно пригород - Брюховичі. Но это мне - как не местному и живущему в Кривом Роге ))
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:58
xio13 написав: kingkongovets написав:xio13
в своих квартирах они живут! расширяться решили! и дома загородние у них есть!
Вот ваш текст "оба в районе сер мили - один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе"
Я так понял, по вашим словам один бизнесмен "по легенде" сейчас с родителями живет
) а теперь решил расширится и их отселить в ван бедрум? Нормуль так.
Кстате самое забавное как знакомый знакомому расказывает что у него есть , незначительных 300000$ денег, вон дядя Коломойский даже на словах голый как мышь. Все заблочили ему. А тут закомые какие. Респект00
Так це ж на землю в березанському районі. Так можна?
Всім процвітання!
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59
xio13
бизнесмены оба, один живет в трешке на сермиле, а родители туда изредка приезжают из дома в конче, теперь наконец решил завести семью и купить рядом хату батькам, шоп были рядом - шо не так?
а о том шо киевляне оба и в центре выросли упомянул потому, шо людям не надо рассказывать #гдевкиевежитьхорошо - они и сами это прекрасно знают и советы им не нужны
выдыхай, бобер
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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