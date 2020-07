Додано: Вів 07 лип, 2020 13:56

flyman написав: В ККЦ коло спілкування учотка Первий та Прохожий.

І тут зразу бац, малюється тренд що ККЦ опитав коло знайомих і у всіх росте.

Висновок КРЖН росте, за 100куе нема що купляти.

а ну давай примеры где я говорил о росте

где я говорил о 100 куе?

а ну давай примеры где я говорил о росте

где я говорил о 100 куе?

когда вы тут годами гной в гетто и подвалы в бучах обсасываете - это норм, а когда вы слышите, шо есть люди, метящие на более дорогой сегмент - гриб над форумом стоит

