Додано: Вів 07 лип, 2020 13:54

kingkongovets написав: xio13 в своих квартирах они живут! расширяться решили! и дома загородние у них есть! в своих квартирах они живут! расширяться решили! и дома загородние у них есть!

Вот ваш текст "оба в районе сер мили - один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе"Я так понял, по вашим словам один бизнесмен "по легенде" сейчас с родителями живет) а теперь решил расширится и их отселить в ван бедрум? Нормуль так.Кстате самое забавное как знакомый знакомому расказывает что у него есть , незначительных 300000$ денег, вон дядя Коломойский даже на словах голый как мышь. Все заблочили ему. А тут закомые какие. Респект00