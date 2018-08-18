RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4677467846794680

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:50

  kingkongovets написав:решил написать о психологии реальных покупателей на кржн - а у икспердов подорвались пуканы от сумм в пару-тройку сотен куе :mrgreen:
джентльмены - это ветка о ценах на киевскую недвигу и она не ограничивается крушами, эвриками и софборщагами с бучами!
капец блин, я в шоке

та ясно, що реальні покупці тільки на Сермилі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20244
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:52

  flyman написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:
Да-да, я вам верю. И Конгу тоже. Сначала один создает легенду о своей принадлежности к богатому (по украинским меркам) сегменту, затем прибегает второй (видимо, из этого же богатого сегмента :mrgreen: ) с пламенной речью о том, как подобное привлекает подобное.

И только попробуй возразить - сразу окажешься в числе грузчиков, или алкашей...

За командную работу - обоим по 5 баллов!


Начебто зрозумілі речі пишу....
А Ви включаєте невменяшку.

Ще раз. У вантажника на заводі є коло спілкування. І дивно якби це коло спілкування обговорювало купівлю на сермилі.
У директора заводу теж є певне коло спілкування. І дивно якби інтереси були такі ж самі, хоча б в силу майнового цензу. Нажаль...

В ККЦ коло спілкування учотка Первий та Прохожий.
І тут зразу бац, малюється тренд що ККЦ опитав коло знайомих і у всіх росте.
Висновок КРЖН росте, за 100куе нема що купляти.
А в кого нема 100куе, самі знаєте куди тре йти (на трускавки до естонців)


Рога у тебе ростуть. Де Я написав про ріст? Шо за ідіотизм? Ти впевнений що розумієш значення слів?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15509
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:52

  BIGor написав:Давно уже новых сказок небыло. Риспекта нет, так вот Кинконговец рассказал, что обычные люди шли по печерску и с карманных денег (300 куе) решили прикупить по дороге квартирку на сермиле. Обычная саксесс стори от Конговца. А еще работать нужно больше!


Саксесс сторис на форумах - это вообще отдельный литературный жанр. По автотематике тоже регулярно вбрасываются "жизненные" истории в духе - купил тут Бентайгу детей в садик возить, так коляска все равно в багажник не помещается :mrgreen:

И если ввязаться в спор, реакция такая же - вали отсюда, нищеброд. Ну любят таксисты так время скоротать, что поделаешь :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6478
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:54

  kingkongovets написав:xio13 в своих квартирах они живут! расширяться решили! и дома загородние у них есть!


Вот ваш текст "оба в районе сер мили - один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе"

Я так понял, по вашим словам один бизнесмен "по легенде" сейчас с родителями живет :)) а теперь решил расширится и их отселить в ван бедрум? Нормуль так.

Кстате самое забавное как знакомый знакомому расказывает что у него есть , незначительных 300000$ денег, вон дядя Коломойский даже на словах голый как мышь. Все заблочили ему. А тут закомые какие. Респект00
xio13
 
Повідомлень: 561
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:56

  flyman написав:В ККЦ коло спілкування учотка Первий та Прохожий.
І тут зразу бац, малюється тренд що ККЦ опитав коло знайомих і у всіх росте.
Висновок КРЖН росте, за 100куе нема що купляти.
А в кого нема 100куе, самі знаєте куди тре йти (на трускавки до естонців)


а ну давай примеры где я говорил о росте
где я говорил о 100 куе?
когда вы тут годами гной в гетто и подвалы в бучах обсасываете - это норм, а когда вы слышите, шо есть люди, метящие на более дорогой сегмент - гриб над форумом стоит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7745
З нами з: 05.06.16
Подякував: 822 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:56

  zРадио написав:
  BIGor написав:Давно уже новых сказок небыло. Риспекта нет, так вот Кинконговец рассказал, что обычные люди шли по печерску и с карманных денег (300 куе) решили прикупить по дороге квартирку на сермиле. Обычная саксесс стори от Конговца. А еще работать нужно больше!


Саксесс сторис на форумах - это вообще отдельный литературный жанр. По автотематике тоже регулярно вбрасываются "жизненные" истории в духе - купил тут Бентайгу детей в садик возить, так коляска все равно в багажник не помещается :mrgreen:

И если ввязаться в спор, реакция такая же - вали отсюда, нищеброд. Ну любят таксисты так время скоротать, что поделаешь :D


Таксисти теж потрібні. Не розумію, що ти ще й проти них маєш. Звичайна нормальна робота.

Коляска дитяча в бентайгу влазить. Скласти тільки треба.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15509
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:
  flyman написав:я би продав, так як на мене Соф.Борщ іпеня з точки зори інфраструктури та її розвитку малоперспективне,
а далі би орієнтувався на тренд, як на мене можливі варіанти:
м.Київ
м. в пригороді але з кращою інфраструктурою
м.з позитивною тенденцією росту, напр. Тернопіль
м. в Польщі (Вроцлав, Краків, Щецин, Гданськ, Катовіце..)


Дякую. Тернопіль - то перспектива років через 5-6 :)
Пригород з кращою інфраструктурою - нема аналогів. В Ірпіні жив два роки - ж***, якщо працювати у Києві. Нічого особистого, просто досвід щоденного добирання коло 30 км. в один бік. Решта (Вишгород, Бровари і інші чабани) - теж фігня.
За власну думку дякую.
Поляків не розглядаю, бо ставлення там до українців - як до другого сорту. Плюс праворадикали фактично щодня б"ють наших і сьогодні навіть хостел спалили з українцями. Мало їх Хмельницький 3,14здив у 17 столітті.
Думаю далі і читаю розумних людей!
А Львов не рассматриваете? Был в отпуске неделю назад - в целом понравилось. Особенно пригород - Брюховичі. Но это мне - как не местному и живущему в Кривом Роге ))

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:58

  xio13 написав:
  kingkongovets написав:xio13 в своих квартирах они живут! расширяться решили! и дома загородние у них есть!


Вот ваш текст "оба в районе сер мили - один ищет для родителей либо большой ван бедрум в новострое, либо хорошую совминовскую вторичку примерно в том же районе с бюджетом до 200 куе"

Я так понял, по вашим словам один бизнесмен "по легенде" сейчас с родителями живет :)) а теперь решил расширится и их отселить в ван бедрум? Нормуль так.

Кстате самое забавное как знакомый знакомому расказывает что у него есть , незначительных 300000$ денег, вон дядя Коломойский даже на словах голый как мышь. Все заблочили ему. А тут закомые какие. Респект00


Так це ж на землю в березанському районі - на 2 села. Так можна?
Востаннє редагувалось Первый в Вів 07 лип, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15509
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59

xio13
бизнесмены оба, один живет в трешке на сермиле, а родители туда изредка приезжают из дома в конче, теперь наконец решил завести семью и купить рядом хату батькам, шоп были рядом - шо не так?
а о том шо киевляне оба и в центре выросли упомянул потому, шо людям не надо рассказывать #гдевкиевежитьхорошо - они и сами это прекрасно знают и советы им не нужны
выдыхай, бобер
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7745
З нами з: 05.06.16
Подякував: 822 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4677467846794680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: xio13 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1865, 1866, 1867
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18662 3065282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 09:40
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198638
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14165
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1542)
07.07.2020 13:55
Ощадбанк (17106)
07.07.2020 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.