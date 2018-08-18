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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4679468046814682>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:03

  jj1981ua написав:flyman
ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.

Тысячу гривен или рублей?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:05

  барабашов написав:
  jj1981ua написав:flyman
ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.

Тысячу гривен или рублей?

Радянських карбованців. Невже не зрозуміло з повідомлень шановного форумчанина?
І це в той час коли 12 млн пенсіонерів живуть на 1700 гривень.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 07 лип, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:06

  stas_rst написав:
  Damien написав:Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее

Дякую.
615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.
У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.


Так вы отдали 615 у.е за голую коробку.
Сейчас аналог с реммнтом по вашим словам 950$>

Вам святой дух ремонт делал что вы считаете цену на коробку и готовое профит 35% ))))))
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:23

  kingkongovets написав:решил написать о психологии реальных покупателей на кржн - а у икспердов подорвались пуканы от сумм в пару-тройку сотен куе :mrgreen:
джентльмены - это ветка о ценах на киевскую недвигу и она не ограничивается крушами, эвриками и софборщагами с бучами!
капец блин, я в шоке

народ тут разнородный: 1) одни долго и мучительно копят на собственное 2) вторые сиречь флэтлорды и для них это дикое расточительство, когда на вышеуказанные суммы можно выкупить парадное в "медовом оранже" 3) третьи не могут позволить себе вообще ничего, кроме домика в селе под тєрнополем
все это порождает классовую ненависть и является первым признаком революционной ситуации ))
помню, как меня тут клявали за желание купить лехус. Докладываю, не купил, в связи с закрытием границ, куплю уже лучшей модели, после открытия авиасообщения с европой ))
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:24

  xio13 написав:
  stas_rst написав:
  Damien написав:Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее

Дякую.
615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.
У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.


Так вы отдали 615 у.е за голую коробку.
Сейчас аналог с реммнтом по вашим словам 950$>

Вам святой дух ремонт делал что вы считаете цену на коробку и готовое профит 35% ))))))

у "эксперта" в модном смартфоне нет калькулятора?
615+30%=800
950-800=150
еще 3 года назад ПА150 за м2 можно было сделать ремонт под аренду

пеши исчо, оналитег... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:28

  sequence написав:
  kingkongovets написав:решил написать о психологии реальных покупателей на кржн - а у икспердов подорвались пуканы от сумм в пару-тройку сотен куе :mrgreen:
джентльмены - это ветка о ценах на киевскую недвигу и она не ограничивается крушами, эвриками и софборщагами с бучами!
капец блин, я в шоке

народ тут разнородный: 1) одни долго и мучительно копят на собственное 2) вторые сиречь флэтлорды и для них это дикое расточительство, когда на вышеуказанные суммы можно выкупить парадное в "медовом оранже" 3) третьи не могут позволить себе вообще ничего, кроме домика в селе под тєрнополем
все это порождает классовую ненависть и является первым признаком революционной ситуации ))
помню, как меня тут клявали за желание купить лехус. Докладываю, не купил, в связи с закрытием границ, куплю уже лучшей модели, после открытия авиасообщения с европой ))

гггг,
для мамкіного оналітега соопщаю, що домік в силі пыд Терополем це звучить не тошобы абыдна, а совсэм наабарот
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:31

  flyman написав:..
для мамкіного оналітега соопщаю, що домік в силі пыд Терополем це звучить не тошобы абыдна, а совсэм наабарот

так кто ж спорит! экология, экология и еще 15 раз экология. На этом, впрочем, пэрэлик пэрэваг сходыть на нывэць! :))
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:33

  барабашов написав:
  jj1981ua написав:flyman
ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.

Тысячу гривен или рублей?

штирлиц никогда не был так близок к провалу
  Первый написав:
  барабашов написав:
  jj1981ua написав:flyman
ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.

Тысячу гривен или рублей?

Радянських карбованців. Невже не зрозуміло з повідомлень шановного форумчанина?
І це в той час коли 12 млн пенсіонерів живуть на 1700 гривень.

у каждого свой бюджет. да, пенсов жалко.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Вів 07 лип, 2020 14:40, всього редагувалось 2 разів.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:37

      sequence написав:
      flyman написав:..
    для мамкіного оналітега соопщаю, що домік в силі пыд Терополем це звучить не тошобы абыдна, а совсэм наабарот

    так кто ж спорит! экология, экология и еще 15 раз экология. На этом, впрочем, пэрэлик пэрэваг сходыть на нывэць! :))


    да и оффтоп это здесь, впрочем как и подвал в буче
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    Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:38

      sequence написав:
      flyman написав:..
    для мамкіного оналітега соопщаю, що домік в силі пыд Терополем це звучить не тошобы абыдна, а совсэм наабарот

    так кто ж спорит! экология, экология и еще 15 раз экология. На этом, впрочем, пэрэлик пэрэваг сходыть на нывэць! :))


    Ну чого вже аж так - ось такий собі : https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/budino ... 237dbb2fc7
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