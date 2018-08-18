Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее
Дякую. 615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті. У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.
Так вы отдали 615 у.е за голую коробку. Сейчас аналог с реммнтом по вашим словам 950$>
Вам святой дух ремонт делал что вы считаете цену на коробку и готовое профит 35% ))))))
kingkongovets написав:решил написать о психологии реальных покупателей на кржн - а у икспердов подорвались пуканы от сумм в пару-тройку сотен куе джентльмены - это ветка о ценах на киевскую недвигу и она не ограничивается крушами, эвриками и софборщагами с бучами! капец блин, я в шоке
народ тут разнородный: 1) одни долго и мучительно копят на собственное 2) вторые сиречь флэтлорды и для них это дикое расточительство, когда на вышеуказанные суммы можно выкупить парадное в "медовом оранже" 3) третьи не могут позволить себе вообще ничего, кроме домика в селе под тєрнополем все это порождает классовую ненависть и является первым признаком революционной ситуации )) помню, как меня тут клявали за желание купить лехус. Докладываю, не купил, в связи с закрытием границ, куплю уже лучшей модели, после открытия авиасообщения с европой ))
Damien написав:Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее
Дякую. 615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті. У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.
Так вы отдали 615 у.е за голую коробку. Сейчас аналог с реммнтом по вашим словам 950$>
Вам святой дух ремонт делал что вы считаете цену на коробку и готовое профит 35% ))))))
у "эксперта" в модном смартфоне нет калькулятора? 615+30%=800 950-800=150 еще 3 года назад ПА150 за м2 можно было сделать ремонт под аренду
пеши исчо, оналитег...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:решил написать о психологии реальных покупателей на кржн - а у икспердов подорвались пуканы от сумм в пару-тройку сотен куе джентльмены - это ветка о ценах на киевскую недвигу и она не ограничивается крушами, эвриками и софборщагами с бучами! капец блин, я в шоке
народ тут разнородный: 1) одни долго и мучительно копят на собственное 2) вторые сиречь флэтлорды и для них это дикое расточительство, когда на вышеуказанные суммы можно выкупить парадное в "медовом оранже" 3) третьи не могут позволить себе вообще ничего, кроме домика в селе под тєрнополем все это порождает классовую ненависть и является первым признаком революционной ситуации )) помню, как меня тут клявали за желание купить лехус. Докладываю, не купил, в связи с закрытием границ, куплю уже лучшей модели, после открытия авиасообщения с европой ))
гггг, для мамкіного оналітега соопщаю, що домік в силі пыд Терополем це звучить не тошобы абыдна, а совсэм наабарот