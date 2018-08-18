Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как то даже неудобно, но такое и задаром не нужно - разве что сразу продать, по чем возьмут. В описании указаны траты на домик в размере порядка 170К, но приличная мебель, плитка, та даже "двухметровая плазма" явно не входили в райдер и все что там видно, суть внешний антураж - жлобство деревенское, бессмысленное и беспощадное. ну та и хрен с ним, это и правда оффтоп
airmax78 написав:Как конговец выше отметил: у каждого свой путь. Кому-то терять полтосики, кому-то - утраиваться за 3 месяца на Тесле. Главное - не завидовать и не злорадоствовать.
По Тесле это вообще отдельный разговор,вроде пакет был продан осенью и "поднята десяточка",а потом по факту,оказалось что вовсе не продана,а куплена,с утроением,напомнило про анекдот как Рабинович выиграл Волгу в лотерею....но вас бомбит капитально, что вы мимо кассы, посильнее фантазёра коцюбинского)))
да, осенью десяточка была в плюс. вывел с тех пор около 7, остальным торговал. сейчас держу 20 акций по текущей цене это около 27-28к покупал по разному, часть по 400, часть по 800. я в основом держу и не дергаюсь, иногда продаю часть для подстраховки, потом опять захожу если рост. пиши в лс, пришлю скрин с интеректив брокерс, фома нреверующий
airmax78 написав:Как конговец выше отметил: у каждого свой путь. Кому-то терять полтосики, кому-то - утраиваться за 3 месяца на Тесле. Главное - не завидовать и не злорадоствовать.
По Тесле это вообще отдельный разговор,вроде пакет был продан осенью и "поднята десяточка",а потом по факту,оказалось что вовсе не продана,а куплена,с утроением,напомнило про анекдот как Рабинович выиграл Волгу в лотерею....но вас бомбит капитально, что вы мимо кассы, посильнее фантазёра коцюбинского)))
да, осенью десяточка была в плюс. вывел с тех пор около 7, остальным торговал. сейчас держу 20 акций по текущей цене это около 27-28к покупал по разному, часть по 400, часть по 800. я в основом держу и не дергаюсь, иногда продаю часть для подстраховки, потом опять захожу если рост. пиши в лс, пришлю скрин с интеректив брокерс, фома нреверующий
Я прошу, не надо травмировать человека. Сомилитарк и так на пределе.
5396669 написав:А Львов не рассматриваете? Был в отпуске неделю назад - в целом понравилось. Особенно пригород - Брюховичі. Но это мне - как не местному и живущему в Кривом Роге ))
У відпустці у Львові, це як на вихідні у Київ шик, блєск, красота ... а по факту - мегаполіс з проблемами логістики і т.п. Це я про Київ Львів - місто специфічне і негостинне для внутрішніх мігрантів Проблеми свої регіональні + вільнолюде з принципом "усрамсє, но нєдамсє". Питання моє швидше про доцільність продати зараз свіжу квартиру і відкупити для себе через півроку-рік більшу площу для життя. Квест - де купити. Колеги багато пишуть про варіанти, я читаю і думаю Немає нічого важливішого, аніж думка знаючих людей, які пишуть без зухвальства і зверхності. ПС. По Львову гарну розкладку може дати Долярчик. Але то у нього під настрій Десь пропав ...
Damien написав:Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее
Дякую. 615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті. У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.
Так вы отдали 615 у.е за голую коробку. Сейчас аналог с реммнтом по вашим словам 950$>
Вам святой дух ремонт делал что вы считаете цену на коробку и готовое профит 35% ))))))
ви читаєте дуже неуважно ... або не читаєте взагалі. Мова про 30%. Я писав про загальну суму вкладень у готову квартиру, а не бетон з фундаменту. Та й мова не про ваші домисли щодо моїх розрахунків.