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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4680468146824683>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:00

  Puente написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
для мамкіного оналітега соопщаю, що домік в силі пыд Терополем це звучить не тошобы абыдна, а совсэм наабарот

так кто ж спорит! экология, экология и еще 15 раз экология. На этом, впрочем, пэрэлик пэрэваг сходыть на нывэць! :))


Ну чого вже аж так - ось такий собі : https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/budino ... 237dbb2fc7

Цікава тенденція
На будівлю, прилеглу територію, скважену і все решта пішло $170000. Продаємо у звязку із зміною життєвих планів (син емігрує закордон і нема потреби у великому будинку)

Все про що пише пан Франт, депопуляція.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:03

  Puente написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
для мамкіного оналітега соопщаю, що домік в силі пыд Терополем це звучить не тошобы абыдна, а совсэм наабарот

так кто ж спорит! экология, экология и еще 15 раз экология. На этом, впрочем, пэрэлик пэрэваг сходыть на нывэць! :))


Ну чого вже аж так - ось такий собі : https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/budino ... 237dbb2fc7

как то даже неудобно, но такое и задаром не нужно - разве что сразу продать, по чем возьмут. В описании указаны траты на домик в размере порядка 170К, но приличная мебель, плитка, та даже "двухметровая плазма" явно не входили в райдер и все что там видно, суть внешний антураж - жлобство деревенское, бессмысленное и беспощадное.
ну та и хрен с ним, это и правда оффтоп
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:32

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Как конговец выше отметил: у каждого свой путь. Кому-то терять полтосики, кому-то - утраиваться за 3 месяца на Тесле. Главное - не завидовать и не злорадоствовать.

По Тесле это вообще отдельный разговор,вроде пакет был продан осенью и "поднята десяточка",а потом по факту,оказалось что вовсе не продана,а куплена,с утроением,напомнило про анекдот как Рабинович выиграл Волгу в лотерею....но вас бомбит капитально, что вы мимо кассы, посильнее фантазёра коцюбинского)))


да, осенью десяточка была в плюс. вывел с тех пор около 7, остальным торговал. сейчас держу 20 акций по текущей цене это около 27-28к покупал по разному, часть по 400, часть по 800. я в основом держу и не дергаюсь, иногда продаю часть для подстраховки, потом опять захожу если рост. пиши в лс, пришлю скрин с интеректив брокерс, фома нреверующий :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:40

  trololo написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Как конговец выше отметил: у каждого свой путь. Кому-то терять полтосики, кому-то - утраиваться за 3 месяца на Тесле. Главное - не завидовать и не злорадоствовать.

По Тесле это вообще отдельный разговор,вроде пакет был продан осенью и "поднята десяточка",а потом по факту,оказалось что вовсе не продана,а куплена,с утроением,напомнило про анекдот как Рабинович выиграл Волгу в лотерею....но вас бомбит капитально, что вы мимо кассы, посильнее фантазёра коцюбинского)))


да, осенью десяточка была в плюс. вывел с тех пор около 7, остальным торговал. сейчас держу 20 акций по текущей цене это около 27-28к покупал по разному, часть по 400, часть по 800. я в основом держу и не дергаюсь, иногда продаю часть для подстраховки, потом опять захожу если рост. пиши в лс, пришлю скрин с интеректив брокерс, фома нреверующий :D

Я прошу, не надо травмировать человека. Сомилитарк и так на пределе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:41

airmax78
я бы на вашем месте воспользовался возможностью и перевел стрелки на другого подозреваемого. нет сил уже про полтосик читать, как только появляется сомик
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:43

  trololo написав:airmax78
я бы на вашем месте воспользовался возможностью и перевел стрелки на другого подозреваемого. нет сил уже про полтосик читать, как только появляется сомик

Я терплю и вы терпите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:51

  5396669 написав:А Львов не рассматриваете? Был в отпуске неделю назад - в целом понравилось. Особенно пригород - Брюховичі. Но это мне - как не местному и живущему в Кривом Роге ))

У відпустці у Львові, це як на вихідні у Київ :)
шик, блєск, красота ... а по факту - мегаполіс з проблемами логістики і т.п. Це я про Київ :)
Львів - місто специфічне і негостинне для внутрішніх мігрантів :)
Проблеми свої регіональні + вільнолюде з принципом "усрамсє, но нєдамсє".
Питання моє швидше про доцільність продати зараз свіжу квартиру і відкупити для себе через півроку-рік більшу площу для життя. Квест - де купити.
Колеги багато пишуть про варіанти, я читаю і думаю :)
Немає нічого важливішого, аніж думка знаючих людей, які пишуть без зухвальства і зверхності.
ПС. По Львову гарну розкладку може дати Долярчик. Але то у нього під настрій :) Десь пропав ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:57

:arrow:
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 07 лип, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:58

  xio13 написав:
  stas_rst написав:
  Damien написав:Если действительно есть возможность продать на 30% дороже, чем брал(а не только хотелка, основанная на просмотре похожих квартир и цен в инете), то продал бы и купил в Киеве, для аренды это перспективнее

Дякую.
615 уо за м2 проти 950-1000 уо/м2 на моменті.
У Києві аналог з ремонтом не потягну, а от більше житло у пригороді - можна.


Так вы отдали 615 у.е за голую коробку.
Сейчас аналог с реммнтом по вашим словам 950$>

Вам святой дух ремонт делал что вы считаете цену на коробку и готовое профит 35% ))))))

ви читаєте дуже неуважно ... або не читаєте взагалі. Мова про 30%. Я писав про загальну суму вкладень у готову квартиру, а не бетон з фундаменту. Та й мова не про ваші домисли щодо моїх розрахунків.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:16

  airmax78 написав:Я прошу, не надо травмировать человека. Сомилитарк и так на пределе.

На каком пределе?
Что за домыслы?
Я придумал серьёзную рокировку в жизни,думаю новый кризис в экономике Украины,который назревает,даст мне силы и я уже не буду сомневаться в своём выборе.

Тем более я что-ли 300 кило денег вкину в какой-то неликвид и всё равно там жить не буду?
Тем более максимум через год цена эта сложится минимум вдвое!)

Так что всё хорошо,а вскорости будет отлично,но не у всех :wink:

п.с. никому не завидую,сам когда-то играл по-крупному,это плохая затея,если даже локально плюс на каком-то отрезке,всё равно всё пойдёт на ветер,вопрос только времени.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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