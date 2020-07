Додано: Вів 07 лип, 2020 16:20

Serg-ik написав: Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий думает, что уровень инфляции будет выше запланированных 6%, поскольку сейчас в бюджете нет денег.



" Предполагаю, что будет запущен печатный станок. Произойдет это, скорее всего, уже после выборов. По нашим прогнозам, к Новому году курс доллара составит 30-32 грн. На мой взгляд, ВВП Украины упадет больше, чем на 8%, как и прогнозирует Мировой Банк.



За годы независимости мы не построили фундамент для экономического роста. Сейчас мы живем по инерции, поэтому падение неизбежно," — считает Хмельницкий.



Бизнесы UFuture сейчас теряют: начиная от аэропорта Киев и заканчивая заводом Biopharma. Хотя фармацевтический бизнес всегда выдерживал кризис, сейчас даже он упал на 40-50 %, и это касается всех представителей рынка.

НЛ на фоне такого настроения Василия будет дорожать или дешеветь? НЛ на фоне такого настроения Василия будет дорожать или дешеветь?



у Василия как раз настроение хорошее: ему на прошлой неделе ИАЙби (не ругательство) отвалил 50м на юнит. на стройку к слову. три года он к этому шел.



да и 16.5 евроцентов на килловат час солнца на 100+МВт неплохо греют. у Василия как раз настроение хорошее: ему на прошлой неделе ИАЙби (не ругательство) отвалил 50м на юнит. на стройку к слову. три года он к этому шел.да и 16.5 евроцентов на килловат час солнца на 100+МВт неплохо греют.

Востаннє редагувалось adeges в Вів 07 лип, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California