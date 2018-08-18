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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:20
Serg-ik написав:
Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий думает, что уровень инфляции будет выше запланированных 6%, поскольку сейчас в бюджете нет денег.
" Предполагаю, что будет запущен печатный станок. Произойдет это, скорее всего, уже после выборов. По нашим прогнозам, к Новому году курс доллара составит 30-32 грн. На мой взгляд, ВВП Украины упадет больше, чем на 8%, как и прогнозирует Мировой Банк.
За годы независимости мы не построили фундамент для экономического роста. Сейчас мы живем по инерции, поэтому падение неизбежно," — считает Хмельницкий.
Бизнесы UFuture сейчас теряют: начиная от аэропорта Киев и заканчивая заводом Biopharma. Хотя фармацевтический бизнес всегда выдерживал кризис, сейчас даже он упал на 40-50 %, и это касается всех представителей рынка.
НЛ на фоне такого настроения Василия будет дорожать или дешеветь?
у Василия как раз настроение хорошее: ему на прошлой неделе ИАЙби (не ругательство) отвалил 50м на юнит. на стройку к слову. три года он к этому шел.
да и 16.5 евроцентов на килловат час солнца на 100+МВт неплохо греют.
Востаннє редагувалось adeges
в Вів 07 лип, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:21
Хомякоид написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html
Все як Сержик любить. Просто супер.
Зи. Цікаво, у сусідів такі ж ремонти?
Дякую. Проблєвался.
Як таке при здороваму глузді можна купувати.
Интересно, в каких ремонтах вы росли?
Большинство писателей этой ветки провели свое счастливое детство в ремонтах такого типа - по меркам 80-ых отличный ремонт.
Вспомнилось, как в 90-ый в объявлениях в газетах, чтобы показать уровень ремонта писали "санузел в плитке". Были варианты и без. Даже сейчас встречаются.
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Vlad442
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:36
Vlad442 написав:
..чтобы показать уровень ремонта писали "санузел в плитке"..
ага. Еще помню слово "евроремонт", притом каждый автор под этим словом подразумевал что-то глубоко личное
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Додано: Вів 07 лип, 2020 16:57
stas_rst написав: 5396669 написав:
А Львов не рассматриваете? Был в отпуске неделю назад - в целом понравилось. Особенно пригород - Брюховичі. Но это мне - как не местному и живущему в Кривом Роге ))
У відпустці у Львові, це як на вихідні у Київ
шик, блєск, красота ... а по факту - мегаполіс з проблемами логістики і т.п. Це я про Київ
Львів - місто специфічне і негостинне для внутрішніх мігрантів
Проблеми свої регіональні + вільнолюде з принципом "усрамсє, но нєдамсє".
Питання моє швидше про доцільність продати зараз свіжу квартиру і відкупити для себе через півроку-рік більшу площу для життя. Квест - де купити.
Колеги багато пишуть про варіанти, я читаю і думаю
Немає нічого важливішого, аніж думка знаючих людей, які пишуть без зухвальства і зверхності.
ПС. По Львову гарну розкладку може дати Долярчик. Але то у нього під настрій
Десь пропав ...
А....
Я чуть цели не понял.
Я для себя рассматриваю - где дальше жить.
Вот и применял для себя пригород Львова. В самом городе не хотел бы.
Хотя есть квартира в хорошем комплексе в Буче (Гостомель) в Парк Таун, но все равно посматриваю на Польшу ну или Львов как компромисс..
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:07
stas_rst написав:
Пригород з кращою інфраструктурою - нема аналогів. В Ірпіні жив два роки - ж***, якщо працювати у Києві. Нічого особистого, просто досвід щоденного добирання коло 30 км. в один бік. Решта (Вишгород, Бровари і інші чабани) - теж фігня.
За власну думку дякую.
Поляків не розглядаю, бо ставлення там до українців - як до другого сорту. Плюс праворадикали фактично щодня б"ють наших і сьогодні навіть хостел спалили з українцями. Мало їх Хмельницький 3,14здив у 17 столітті.
Думаю далі і читаю розумних людей!
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Сегодня прочитал, что каких-то поляков побили в английском пабе, услышав как они общаются между собой на польском. Так что Англию тоже лучше не рассматривайте - вдруг они польский от украинского не отличат на слух.
somilitark написав:
По Тесле это вообще отдельный разговор,вроде пакет был продан осенью и "поднята десяточка",а потом по факту,оказалось что вовсе не продана,а куплена,с утроением,напомнило про анекдот как Рабинович выиграл Волгу в лотерею....
Ага, сам удивился: как можно рассматривать целесообразность слива того, что уже было слито пару месяцев назад?
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:15
Gastarbaiter написав:
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:20
Gastarbaiter написав: stas_rst написав:
Пригород з кращою інфраструктурою - нема аналогів. В Ірпіні жив два роки - ж***, якщо працювати у Києві. Нічого особистого, просто досвід щоденного добирання коло 30 км. в один бік. Решта (Вишгород, Бровари і інші чабани) - теж фігня.
За власну думку дякую.
Поляків не розглядаю, бо ставлення там до українців - як до другого сорту. Плюс праворадикали фактично щодня б"ють наших і сьогодні навіть хостел спалили з українцями. Мало їх Хмельницький 3,14здив у 17 столітті.
Думаю далі і читаю розумних людей!
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Сегодня прочитал, что каких-то поляков побили в английском пабе, услышав как они общаются между собой на польском. Так что Англию тоже лучше не рассматривайте - вдруг они польский от украинского не отличат на слух.
somilitark написав:
По Тесле это вообще отдельный разговор,вроде пакет был продан осенью и "поднята десяточка",а потом по факту,оказалось что вовсе не продана,а куплена,с утроением,напомнило про анекдот как Рабинович выиграл Волгу в лотерею....
Ага, сам удивился: как можно рассматривать целесообразность слива того, что уже было слито пару месяцев назад?
Я би ще Німеччину не розглядав, там німок гвалтують прямо на площі,
і Францію і Бельгію, бо там бомжі під себе сцють на вокзалі,
і Іспанію, бо там окупадос, і Швецію, бо там Брейвик.
А ще чув що в США лутери.
І Данію ні, бо там полісмени гамселять за недотримання соц. дистанції.
І взагалі старшно жити. Тому тре сидіти в Соф.Борщ і не рипатися аби чого не трапилося.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:24
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.
Даже із іпенів Бучі: 10 хв до платформи напішо, від 25 хв. електричком. 5 хв. перехід в метро, 17 хв і ти на переході на Майдан.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:30
flyman написав:
..
Даже із іпенів Бучі: 10 хв до платформи напішо, від 25 хв. електричком. 5 хв. перехід в метро, 17 хв і ти на переході на Майдан.
притом, если есть желание избежать всякой заразы, желательно пользоваться противогазом.
сложно оно, в часы пик, в электричках и метро с "социальными дистанциями". Маршрутки туда же
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:35
sequence написав: flyman написав:
..
Даже із іпенів Бучі: 10 хв до платформи напішо, від 25 хв. електричком. 5 хв. перехід в метро, 17 хв і ти на переході на Майдан.
притом, если есть желание избежать всякой заразы, желательно пользоваться противогазом.
сложно оно, в часы пик, в электричках и метро с "социальными дистанциями". Маршрутки туда же
Кому як, мені не є обов"язковим дотримуватися графіку години пік. Не на завод на прохідну і не на держслужбу.
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