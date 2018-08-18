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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4682468346844685>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:41

  flyman написав:..
Кому як, мені не є обов"язковим дотримуватися графіку години пік. Не на завод на прохідну і не на держслужбу.

увы, большинство тружеников так и мучаются - утром с 8 до 9 и вечером с 5 до 7
ждем обновлений по Ковиду - не удивлюсь, если будет печалька по пригородам
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:46

  stas_rst написав:
  flyman написав:я би продав, так як на мене Соф.Борщ іпеня з точки зори інфраструктури та її розвитку малоперспективне,
а далі би орієнтувався на тренд, як на мене можливі варіанти:
м.Київ
м. в пригороді але з кращою інфраструктурою
м.з позитивною тенденцією росту, напр. Тернопіль
м. в Польщі (Вроцлав, Краків, Щецин, Гданськ, Катовіце..)


Дякую. Тернопіль - то перспектива років через 5-6 :)
Пригород з кращою інфраструктурою - нема аналогів. В Ірпіні жив два роки - ж***, якщо працювати у Києві. Нічого особистого, просто досвід щоденного добирання коло 30 км. в один бік. Решта (Вишгород, Бровари і інші чабани) - теж фігня.
За власну думку дякую.
Поляків не розглядаю, бо ставлення там до українців - як до другого сорту. Плюс праворадикали фактично щодня б"ють наших і сьогодні навіть хостел спалили з українцями. Мало їх Хмельницький 3,14здив у 17 столітті.
Думаю далі і читаю розумних людей!


Продав би. Бабло в Аваль або в інший надійний банк з ін. капіталом в валюті.
Можливо в Польщі на депозит.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:09

написано багато цікавого :) резолюція більшості - "продавати".
Інший момент - чи спрацює лаг 9 міс.-рік на падіння цін ???
Це вже до Глоби, але все ж думки присутніх цікаві ... і в тему гілки
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:20

  stas_rst написав:написано багато цікавого :) резолюція більшості - "продавати".
Інший момент - чи спрацює лаг 9 міс.-рік на падіння цін ???
Це вже до Глоби, але все ж думки присутніх цікаві ... і в тему гілки

3 роки мінімум, якщо це локальна криза,
якщо це суперцикл Кондратьєва, то 20...30 років сидіти в кеші а не бетоні
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 лип, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:33

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.

Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.

У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:34

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.

Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.

У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.

Чабанчики?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:44

  flyman написав:Чабанчики?

с чабанов там 10 минут ехать, это больше на Глеваху похоже или ещё дальше
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:46

  uaprofi написав:
  flyman написав:Чабанчики?

с чабанов там 10 минут ехать, это больше на Глеваху похоже или ещё дальше

Вишня
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:якщо це суперцикл Кондратьєва, то 20...30 років сидіти в кеші а не бетоні

интересно где вы будете через 30 лет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:51

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.

Чабанчики?


В мене маршрутка ходила по годинику з Чабанчиків.
3-5 хвилин до маршрутки. 10-15 хв. до м.Теремки.
А там як метро вивезе.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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