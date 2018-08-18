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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:41
flyman написав:
..
Кому як, мені не є обов"язковим дотримуватися графіку години пік. Не на завод на прохідну і не на держслужбу.
увы, большинство тружеников так и мучаются - утром с 8 до 9 и вечером с 5 до 7
ждем обновлений по Ковиду - не удивлюсь, если будет печалька по пригородам
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Додано: Вів 07 лип, 2020 17:46
stas_rst написав: flyman написав:
я би продав, так як на мене Соф.Борщ іпеня з точки зори інфраструктури та її розвитку малоперспективне,
а далі би орієнтувався на тренд, як на мене можливі варіанти:
м.Київ
м. в пригороді але з кращою інфраструктурою
м.з позитивною тенденцією росту, напр. Тернопіль
м. в Польщі (Вроцлав, Краків, Щецин, Гданськ, Катовіце..)
Дякую. Тернопіль - то перспектива років через 5-6
Пригород з кращою інфраструктурою - нема аналогів. В Ірпіні жив два роки - ж***, якщо працювати у Києві. Нічого особистого, просто досвід щоденного добирання коло 30 км. в один бік. Решта (Вишгород, Бровари і інші чабани) - теж фігня.
За власну думку дякую.
Поляків не розглядаю, бо ставлення там до українців - як до другого сорту. Плюс праворадикали фактично щодня б"ють наших і сьогодні навіть хостел спалили з українцями. Мало їх Хмельницький 3,14здив у 17 столітті.
Думаю далі і читаю розумних людей!
Продав би. Бабло в Аваль або в інший надійний банк з ін. капіталом в валюті.
Можливо в Польщі на депозит.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:09
написано багато цікавого
резолюція більшості - "продавати".
Інший момент - чи спрацює лаг 9 міс.-рік на падіння цін ???
Це вже до Глоби, але все ж думки присутніх цікаві ... і в тему гілки
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:20
stas_rst написав:
написано багато цікавого
резолюція більшості - "продавати".
Інший момент - чи спрацює лаг 9 міс.-рік на падіння цін ???
Це вже до Глоби, але все ж думки присутніх цікаві ... і в тему гілки
3 роки мінімум, якщо це локальна криза,
якщо це суперцикл Кондратьєва, то 20...30 років сидіти в кеші а не бетоні
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 лип, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:33
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:34
Gastarbaiter написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
Чабанчики?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:44
flyman написав:
Чабанчики?
с чабанов там 10 минут ехать, это больше на Глеваху похоже или ещё дальше
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:46
uaprofi написав: flyman написав:
Чабанчики?
с чабанов там 10 минут ехать, это больше на Глеваху похоже или ещё дальше
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:49
flyman написав:
якщо це суперцикл Кондратьєва, то 20...30 років сидіти в кеші
а не бетоні
интересно где вы будете через 30 лет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:51
flyman написав: Gastarbaiter написав:
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
Чабанчики?
В мене маршрутка ходила по годинику з Чабанчиків.
3-5 хвилин до маршрутки. 10-15 хв. до м.Теремки.
А там як метро вивезе.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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