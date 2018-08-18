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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:53
Прохожий написав: flyman написав:
якщо це суперцикл Кондратьєва, то 20...30 років сидіти в кеші
а не бетоні
интересно где вы будете через 30 лет?
Не думаю, що там де ви.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:58
Gastarbaiter написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.
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