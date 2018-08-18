RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4682468346844685

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 128
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:53

  Прохожий написав:
  flyman написав:якщо це суперцикл Кондратьєва, то 20...30 років сидіти в кеші а не бетоні

интересно где вы будете через 30 лет?

Не думаю, що там де ви.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20264
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:58

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.

Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.

У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.

Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.
airmax78
 
Повідомлень: 35211
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4133 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4682468346844685
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1865, 1866, 1867
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18662 3065493
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 09:40
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198644
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14165
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.