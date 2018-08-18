Додано: Вів 07 лип, 2020 20:43

stas_rst написав: колеги, ваша думка важлива !

ймовірно, у вересні орендар з"їде із квартири через відсутність нових проектів у Києві (історії про собак і кондиціонер були раніше)

зараз квартиру можна продати з профітом у 30% від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.

Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:

- продати, поки зовсім не вбитий ремонт іншими орендаторами, з врахуванням лага по цінах вниз через півроку-рік

- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом, але вийти практично в нуль по різниці покупки - продажу, замість + 30% на даний час. 20% вартості я уже повернув на моменті

Дякую!



ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив. колеги, ваша думка важлива !ймовірно, у вересні орендар з"їде із квартири через відсутність нових проектів у Києві (історії про собак і кондиціонер були раніше)зараз квартиру можна продати з профітом у 30% від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.Район - Соф.Борщага, МартиноваГоловна дилема:- продати, поки зовсім не вбитий ремонт іншими орендаторами, з врахуванням лага по цінах вниз через півроку-рік- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом, але вийти практично в нуль по різниці покупки - продажу, замість + 30% на даний час. 20% вартості я уже повернув на моментіДякую!ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив.

Даже при наличии достоверных данных никто ответить ничего не может. Хрустального шара ни у кого нет.Все эти %% ни о чем. Вы можете думать, что можете продать по такой цене, а на самом деле нет. Поэтому нет данных для размышления.Единственное могу сказать, что то, что вы думете, что покупатели готовы заплатить полную стоимость за ваш ремонт "муха не сидела" (жил аккуратный арендатор), может оказаться далеко от истины. Будут искать подешевле, а ремонт в довесок. Ценитель именно вашего ремонта может появиться только через год. Иногда смешно смотреть на объявления когда ремонт продают по цене квартиры.