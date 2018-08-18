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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46834684468546864687>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 129
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:21

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.

Та да, очень обидно, когда с Вишни/Бучи быстрее добираться до Олимпийской чем с Шулявки. Прицентр Киева точно переоценен.

І все ж цікаво, якщо коронабєсіє та карантин затягнеться (вже ясно, що навчальний рік в університетах почнеться не 1го вересня, а пізніше), як переформатується РН вцілому, а не тільки КРЖН
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:43

  stas_rst написав:колеги, ваша думка важлива !
ймовірно, у вересні орендар з"їде із квартири через відсутність нових проектів у Києві (історії про собак і кондиціонер були раніше) :)
зараз квартиру можна продати з профітом у 30% від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт іншими орендаторами, з врахуванням лага по цінах вниз через півроку-рік
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом, але вийти практично в нуль по різниці покупки - продажу, замість + 30% на даний час. 20% вартості я уже повернув на моменті
Дякую!

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив.

Даже при наличии достоверных данных никто ответить ничего не может. Хрустального шара ни у кого нет.
Все эти %% ни о чем. Вы можете думать, что можете продать по такой цене, а на самом деле нет. Поэтому нет данных для размышления.
Единственное могу сказать, что то, что вы думете, что покупатели готовы заплатить полную стоимость за ваш ремонт "муха не сидела" (жил аккуратный арендатор), может оказаться далеко от истины. Будут искать подешевле, а ремонт в довесок. Ценитель именно вашего ремонта может появиться только через год. Иногда смешно смотреть на объявления когда ремонт продают по цене квартиры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:48

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.

Та да, очень обидно, когда с Вишни/Бучи быстрее добираться до Олимпийской чем с Шулявки. Прицентр Киева точно переоценен.


Я с Чабанчиков быстрее доезжал до м.Олимпийская чем с Межевой с Веника.
С Веника как встрявал в пробку, так намертво.
Одесская траса всегда ехала.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:18

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.

Та да, очень обидно, когда с Вишни/Бучи быстрее добираться до Олимпийской чем с Шулявки. Прицентр Киева точно переоценен.

просроченного черниговского пива от атб перебрали чтоли?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:44

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Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 07 лип, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:51

дел
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 07 лип, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на первую работу в киеве я ездила 1 час 15 минут (пешком+метро+метро+пешком), на последнюю ходила пешком 15 минут. Готова любые деньги платить, чтоб так и было дальше
vap
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:33

  Vlad442 написав:
  stas_rst написав:колеги, ваша думка важлива !
ймовірно, у вересні орендар з"їде із квартири через відсутність нових проектів у Києві (історії про собак і кондиціонер були раніше) :)
зараз квартиру можна продати з профітом у 30% від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.
Район - Соф.Борщага, Мартинова
Головна дилема:
- продати, поки зовсім не вбитий ремонт іншими орендаторами, з врахуванням лага по цінах вниз через півроку-рік
- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом, але вийти практично в нуль по різниці покупки - продажу, замість + 30% на даний час. 20% вартості я уже повернув на моменті
Дякую!

ПС. Все це можна розглядати з перспективою придбання через півроку-рік більшого житла для сім"ї. Жити є де, це вільний актив.

Даже при наличии достоверных данных никто ответить ничего не может. Хрустального шара ни у кого нет.
Все эти %% ни о чем.


Как же так? А мы, а я? Как же забылся мой неплохо отремонтированный кристалл болл?

Пошто обидел, брат? (С)
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:38

  vap написав:на первую работу в киеве я ездила 1 час 15 минут (пешком+метро+метро+пешком), на последнюю ходила пешком 15 минут. Готова любые деньги платить, чтоб так и было дальше


15 мин это не айс - никакой нагрузки для сердечно-сосудистой системы.

Из моего опыта 7, 15, 25, 35 и 45 минут - 25-35 минут наилучший интервал
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:48

  adeges написав:15 мин это не айс - никакой нагрузки для сердечно-сосудистой системы.

Из моего опыта 7, 15, 25, 35 и 45 минут - 25-35 минут наилучший интервал

Я по приезду в ипеня поселился в 10 минутах ходьбы от о̶ф̶и̶с̶а поля. Все равно на трамвае подъезжал по утрам :mrgreen:
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