Додано: Вів 07 лип, 2020 22:33

Vlad442 написав: stas_rst написав: колеги, ваша думка важлива !

ймовірно, у вересні орендар з"їде із квартири через відсутність нових проектів у Києві (історії про собак і кондиціонер були раніше)

зараз квартиру можна продати з профітом у 30% від ціни 2018 року, у прямому вимірі - сума 3-х річної аренди.

Район - Соф.Борщага, Мартинова

Головна дилема:

- продати, поки зовсім не вбитий ремонт іншими орендаторами, з врахуванням лага по цінах вниз через півроку-рік

- здавати ще 3 роки, відбити 50% вартості квартири за сумою 5 років і тоді продати з пошарпаним ремонтом, але вийти практично в нуль по різниці покупки - продажу, замість + 30% на даний час. 20% вартості я уже повернув на моменті

Дякую!



Даже при наличии достоверных данных никто ответить ничего не может. Хрустального шара ни у кого нет.

Даже при наличии достоверных данных никто ответить ничего не может. Хрустального шара ни у кого нет.



Как же так? А мы, а я? Как же забылся мой неплохо отремонтированный кристалл болл?



Как же так? А мы, а я? Как же забылся мой неплохо отремонтированный кристалл болл?

Пошто обидел, брат? (С)

