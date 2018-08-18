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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:53
Gastarbaiter написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
Так получится из Вишневого если автобус будет не ехать, а почти лететь. Причем по пустой дороге
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:56
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 07 лип, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:56
я ездил в центр лизать мороженное.
Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине
от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.
из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.
Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 07 лип, 2020 23:03, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:57
Попри долю іронії, дякую за коментар.
Vlad442 написав:
то, что вы думете, что покупатели готовы заплатить полную стоимость за ваш ремонт "муха не сидела"
Vlad442 написав:
Вы можете думать, что можете продать по такой цене, а на самом деле нет. Поэтому нет данных для размышления.
Я думаю, що керуюсь реальними цінами, які вивчаю не по оголошеннях, а по продажах в моєму під"їзді у т.ч. Протягом останніх півроку. Ціна на 950 реальна.
Vlad442 написав:
Иногда смешно смотреть на объявления когда ремонт продают по цене квартиры.
Я розглядаю продаж не ремонту, а квартири з ремонтом, готової для життя вже і сьогодні. І ремонт не від забудовника. І амортизація близька до нуля.
Таке от.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:03
Damien написав: Gastarbaiter написав: Gastarbaiter написав:
В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик
. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
Так получится из Вишневого если автобус будет не ехать, а почти лететь. Причем по пустой дороге
Я на работу обычно к 11 ездил. Так и выходило: свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро. Пару-тройку раз пробовал приехать к 9-10 и решил, что ну его нафиг! Почти час можно только до окружной ехать.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Вів 07 лип, 2020 23:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:06
proftpd66 написав:
я ездил в центр лизать мороженное.
Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине
от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.
из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.
Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум
Смотри, чтобы у тебя язвы на языке не вылезли от твоего "мороженого".
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:08
airmax78 написав: proftpd66 написав:
я ездил в центр лизать мороженное.
Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине
от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.
из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.
Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум
Смотри, чтобы у тебя язвы на языке не выдезли от твоего "мороженого".
у меня был гной из легких, горла, носа и уха. Вирус Кунид-19.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:15
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
я ездил в центр лизать мороженное.
Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине
от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.
из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.
Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум
Смотри, чтобы у тебя язвы на языке не выдезли от твоего "мороженого".
у меня был гной из легких, горла, носа и уха. Вирус Кунид-19.
То что у тебя мозг повредился - мог и не говорить.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:31
На каждой ветке должен быть автор, которого никто не понимает. На политической - кудрявый, на КРЖН-ной - куеголовый
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:33
airmax78 написав:
То что у тебя мозг повредился - мог и не говорить.
Вы вложились в бетон, теперь будите ждать 2024 год? или продавать на 30% дешевле?
и что делать с микитасём?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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