RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4684468546864687>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 129
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.

Как-то очень мало по времени. У меня с прицентра в центр на метро с пересадкой выходит 45 мин. А у Вас из условной Бучи пешком на маршрутку, время дождаться маршрутку, проезд на маршрутке, пересадка на метро, проезд метро, пешком от метро к работе - и это тоже 45 мин. Очень странно.

У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.

Так получится из Вишневого если автобус будет не ехать, а почти лететь. Причем по пустой дороге
Damien
 
Повідомлень: 77
З нами з: 28.04.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 07 лип, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 35214
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:56

я ездил в центр лизать мороженное.

Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине

от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.

из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.

Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 лип, 2020 23:03, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 22.12.16
Подякував: 229 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попри долю іронії, дякую за коментар.
  Vlad442 написав:то, что вы думете, что покупатели готовы заплатить полную стоимость за ваш ремонт "муха не сидела"

  Vlad442 написав:Вы можете думать, что можете продать по такой цене, а на самом деле нет. Поэтому нет данных для размышления.

Я думаю, що керуюсь реальними цінами, які вивчаю не по оголошеннях, а по продажах в моєму під"їзді у т.ч. Протягом останніх півроку. Ціна на 950 реальна.
  Vlad442 написав:Иногда смешно смотреть на объявления когда ремонт продают по цене квартиры.

Я розглядаю продаж не ремонту, а квартири з ремонтом, готової для життя вже і сьогодні. І ремонт не від забудовника. І амортизація близька до нуля.
Таке от.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 762
З нами з: 27.02.19
Подякував: 262 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:03

  Damien написав:
  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.


У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.

Так получится из Вишневого если автобус будет не ехать, а почти лететь. Причем по пустой дороге

Я на работу обычно к 11 ездил. Так и выходило: свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро. Пару-тройку раз пробовал приехать к 9-10 и решил, что ну его нафиг! Почти час можно только до окружной ехать.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 07 лип, 2020 23:07, всього редагувалось 2 разів.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 26.02.18
Подякував: 463 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:06

  proftpd66 написав:я ездил в центр лизать мороженное.

Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине

от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.

из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.

Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум

Смотри, чтобы у тебя язвы на языке не вылезли от твоего "мороженого".
airmax78
 
Повідомлень: 35214
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:08

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:я ездил в центр лизать мороженное.

Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине

от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.

из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.

Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум

Смотри, чтобы у тебя язвы на языке не выдезли от твоего "мороженого".


у меня был гной из легких, горла, носа и уха. Вирус Кунид-19.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 22.12.16
Подякував: 229 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:15

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:я ездил в центр лизать мороженное.

Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине

от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.

из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.

Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум

Смотри, чтобы у тебя язвы на языке не выдезли от твоего "мороженого".


у меня был гной из легких, горла, носа и уха. Вирус Кунид-19.

То что у тебя мозг повредился - мог и не говорить.
airmax78
 
Повідомлень: 35214
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:31

На каждой ветке должен быть автор, которого никто не понимает. На политической - кудрявый, на КРЖН-ной - куеголовый :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6485
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1104 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:33

  airmax78 написав:То что у тебя мозг повредился - мог и не говорить.


Вы вложились в бетон, теперь будите ждать 2024 год? или продавать на 30% дешевле?

и что делать с микитасём?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 22.12.16
Подякував: 229 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4684468546864687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1865, 1866, 1867
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18662 3065687
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 09:40
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14168
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19652)
07.07.2020 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.