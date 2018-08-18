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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4684468546864687

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 129
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:44

курицу брать на укрбирже?

низкий показатель за всю историю

https://ru.investing.com/equities/mhp-drc?cid=1061258
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:56

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:То что у тебя мозг повредился - мог и не говорить.


Вы вложились в бетон, теперь будите ждать 2024 год? или продавать на 30% дешевле?

и что делать с микитасём?

Я там жить собирался. Микитася - повесить на стреле крана.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:00

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:То что у тебя мозг повредился - мог и не говорить.


Вы вложились в бетон, теперь будите ждать 2024 год? или продавать на 30% дешевле?

и что делать с микитасём?

Я там жить собирался. Микитася - повесить на стреле крана.


что Вы тут делаете, если не продаете ничего и не планируете продавать? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:03

  airmax78 написав:Я там жить собирался. Микитася - повесить на стреле крана.



1) ЖК Чаривне Мисто от УкрБуд, в лесу, 2 метра от депо метрополитена.
2) нет возможности подключить канализацию и воду. Надо трубы вести 3-5км. И еще переделывать в старом районе (микрорайон Старая/Новая дарница) развязку канализацию и воду чтобы подключить. Если свою котельню, то еще газ вести 5 км.

Какие "олени" там купили?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:07

Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/
TylerTruman_
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