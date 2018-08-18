низкий показатель за всю историю
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:44
курицу брать на укрбирже?
низкий показатель за всю историю
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:56
Додано: Сер 08 лип, 2020 00:00
что Вы тут делаете, если не продаете ничего и не планируете продавать?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 00:03
1) ЖК Чаривне Мисто от УкрБуд, в лесу, 2 метра от депо метрополитена.
2) нет возможности подключить канализацию и воду. Надо трубы вести 3-5км. И еще переделывать в старом районе (микрорайон Старая/Новая дарница) развязку канализацию и воду чтобы подключить. Если свою котельню, то еще газ вести 5 км.
Какие "олени" там купили?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 00:07
Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?
Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея?
|