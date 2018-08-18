Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
Так получится из Вишневого если автобус будет не ехать, а почти лететь. Причем по пустой дороге
Я на работу обычно к 11 ездил. Так и выходило: свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро. Пару-тройку раз пробовал приехать к 9-10 и решил, что ну его нафиг! Почти час можно только до окружной ехать.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 07 лип, 2020 23:07, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Я там жить собирался. Микитася - повесить на стреле крана.
1) ЖК Чаривне Мисто от УкрБуд, в лесу, 2 метра от депо метрополитена. 2) нет возможности подключить канализацию и воду. Надо трубы вести 3-5км. И еще переделывать в старом районе (микрорайон Старая/Новая дарница) развязку канализацию и воду чтобы подключить. Если свою котельню, то еще газ вести 5 км.
Какие "олени" там купили?
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