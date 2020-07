Додано: Сер 08 лип, 2020 10:04

уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.



но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...



вопрос все таки в том, почему именно сейчас?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California