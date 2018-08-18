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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4684468546864687>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 129
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:03

  Damien написав:
  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.


У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.

Так получится из Вишневого если автобус будет не ехать, а почти лететь. Причем по пустой дороге

Я на работу обычно к 11 ездил. Так и выходило: свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро. Пару-тройку раз пробовал приехать к 9-10 и решил, что ну его нафиг! Почти час можно только до окружной ехать.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 07 лип, 2020 23:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:06

  proftpd66 написав:я ездил в центр лизать мороженное.

Из центра 400-700метров за 150грн к метро Майдан, от туда на левак и там еще Вольваген-Пассат новый домой за 110грн - 7-9км. Иначе 2 часа на машине

от центра за Тесла-модел S по электро 120грн.

из Соломенки на такси на электричку 3 остановки на левак и из левака опять на такси.

Из борщаги когда Южник открыт 300грн на Пежо премиум

Смотри, чтобы у тебя язвы на языке не вылезли от твоего "мороженого".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:03

  airmax78 написав:Я там жить собирался. Микитася - повесить на стреле крана.



1) ЖК Чаривне Мисто от УкрБуд, в лесу, 2 метра от депо метрополитена.
2) нет возможности подключить канализацию и воду. Надо трубы вести 3-5км. И еще переделывать в старом районе (микрорайон Старая/Новая дарница) развязку канализацию и воду чтобы подключить. Если свою котельню, то еще газ вести 5 км.

Какие "олени" там купили?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:07

Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 08:02

  TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:29

  airmax78 написав:..
Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.

что характерно, работа у вышеуказанных сабжей находится исключительно около остановок электрички :)))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:50

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.

что характерно, работа у вышеуказанных сабжей находится исключительно около остановок электрички :)))


ну так по логике копийчужек они ж и есть основная движущая сила кржн
а мы - "рылы, кровопийцы-лендлорды, шаромыги-застройщики и барыги-коррупционеры"(с) - стоим на их пути к столь вожделенной в душе и презираемой на словах киевской недвиге :mrgreen:

  zРадио написав:Не то, чтобы я сам прибеднялся, но рассказы о массовых (если у одного Конга целых 2 близких приятеля ищут) поисках недвиги в сегменте 150-300 тыс долларов выглядят не более, чем влажные мечты рыла.

Напомню, что даже в предкризисные времена 80% спроса было сосредоточено в сегменте до 100 тыс долларов...


это еще классик жанра захар проповедовал - ничо не ново под луной
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:03

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.

что характерно, работа у вышеуказанных сабжей находится исключительно около остановок электрички :)))

А вы при выборе работы на месторасположение офиса внимание не обращаете? Или работа как Родина - ее не выбирают?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.

но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...

вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:10

adeges

может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм?
может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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