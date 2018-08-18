Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:В пригороде можно жить, если не нужно ездить в Киев в часы пик. Маршрутка+метро в центр - 45 минут.
У меня было так: 2 минуты до маршрутки, 5 минут на ожидание, 20 минут до м. Ипподром, 5 минут на вход в метро, 15 минут доехать до м. Олимпийская, 3 минуты на выход. Ошибся, 50 минут выходит.
Так получится из Вишневого если автобус будет не ехать, а почти лететь. Причем по пустой дороге
Я на работу обычно к 11 ездил. Так и выходило: свободная маршрутка, свободная дорога, свободное метро. Пару-тройку раз пробовал приехать к 9-10 и решил, что ну его нафиг! Почти час можно только до окружной ехать.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 07 лип, 2020 23:07, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Я там жить собирался. Микитася - повесить на стреле крана.
1) ЖК Чаривне Мисто от УкрБуд, в лесу, 2 метра от депо метрополитена. 2) нет возможности подключить канализацию и воду. Надо трубы вести 3-5км. И еще переделывать в старом районе (микрорайон Старая/Новая дарница) развязку канализацию и воду чтобы подключить. Если свою котельню, то еще газ вести 5 км.
Какие "олени" там купили?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn
airmax78 написав:.. Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.
что характерно, работа у вышеуказанных сабжей находится исключительно около остановок электрички ))
ну так по логике копийчужек они ж и есть основная движущая сила кржн а мы - "рылы, кровопийцы-лендлорды, шаромыги-застройщики и барыги-коррупционеры"(с) - стоим на их пути к столь вожделенной в душе и презираемой на словах киевской недвиге
zРадио написав:Не то, чтобы я сам прибеднялся, но рассказы о массовых (если у одного Конга целых 2 близких приятеля ищут) поисках недвиги в сегменте 150-300 тыс долларов выглядят не более, чем влажные мечты рыла.
Напомню, что даже в предкризисные времена 80% спроса было сосредоточено в сегменте до 100 тыс долларов...
это еще классик жанра захар проповедовал - ничо не ново под луной
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.
но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...
вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм? может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.