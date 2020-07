Додано: Сер 08 лип, 2020 10:25

kingkongovets написав: adeges



может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм?

я говорю о компаниях, о бизнесах, которые имеют деньги или доступ к дешевым кредитным ресурсам, но не делают крупных покупок, потому что не уверены в будущем



в последние дни понял, что два момента отличают украинцев

1) у нас нет роста Ковида, потому что в него мы не верим, а ведь все болезни, кроме сифилиса, от нервов

