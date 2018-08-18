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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16
Gastarbaiter написав: sequence написав: airmax78 написав:
..
Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.
что характерно, работа у вышеуказанных сабжей находится исключительно около остановок электрички
))
А вы при выборе работы на месторасположение офиса внимание не обращаете? Или работа как Родина - ее не выбирают?
увы, лет ..дцать мне не приходилось задумываться о смене работы. Когда арендовал, старался брать ближе/удобнее к работе. Ну и да, наши электрички - всем электричкам электрички. Приходилось мне ездить на разных электричках, так даже в Италии они пошустрее и почеловечнее.
что-то вспомнилось про "час позора и ты на месте"
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:19
kingkongovets написав:adeges
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм?
может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
ровно до тех пор пока квартиры в Берлине не станут снова дешевле Киева
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:24
sequence написав:
ровно до тех пор пока квартиры в Берлине не станут снова дешевле Киева
не думаю, что те несколько лет перекоса и опьянения дешевыми кредитными деньгами в нулевых стоит брать за ориентир, думаю такого еще долго не случится, если случится при нашей жизни вообще
тогда не было такого количества новостроев и на рынке действительно был дефицит
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 08 лип, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:25
kingkongovets написав:adeges
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм?
может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
я говорю о компаниях, о бизнесах, которые имеют деньги или доступ к дешевым кредитным ресурсам, но не делают крупных покупок, потому что не уверены в будущем
в последние дни понял, что два момента отличают украинцев
1) у нас нет роста Ковида, потому что в него мы не верим, а ведь все болезни, кроме сифилиса, от нервов
2) мы уверены в себе и у нас сытое сегодня, поэтому нас не беспокоит завтра. последнее кстати очень даже по христиански. "Don't you mind about the future, don't you try to think ahead. Save tomorrow for tomorrow, think about today instead" (C).
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:27
adeges написав: kingkongovets написав:adeges
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм?
может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
я говорю о компаниях, о бизнесах, которые имеют деньги или доступ к дешевым кредитным ресурсам
, но не делают крупных покупок, потому что не уверены в будущем
мы говорим об одном и том же, но вы по-моему этого не понимаете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:39
adeges написав:
уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.
но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...
вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
Всім процвітання!
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