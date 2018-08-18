Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Смотрю потихоньку оформляется еще один Киев: Киев Гастарбайтера-Хомякоида, в котором общественный транспорт из ипеней ходит по часам и объезжает пробки.
что характерно, работа у вышеуказанных сабжей находится исключительно около остановок электрички ))
А вы при выборе работы на месторасположение офиса внимание не обращаете? Или работа как Родина - ее не выбирают?
увы, лет ..дцать мне не приходилось задумываться о смене работы. Когда арендовал, старался брать ближе/удобнее к работе. Ну и да, наши электрички - всем электричкам электрички. Приходилось мне ездить на разных электричках, так даже в Италии они пошустрее и почеловечнее. что-то вспомнилось про "час позора и ты на месте"
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм? может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
ровно до тех пор пока квартиры в Берлине не станут снова дешевле Киева
sequence написав: ровно до тех пор пока квартиры в Берлине не станут снова дешевле Киева
не думаю, что те несколько лет перекоса и опьянения дешевыми кредитными деньгами в нулевых стоит брать за ориентир, думаю такого еще долго не случится, если случится при нашей жизни вообще тогда не было такого количества новостроев и на рынке действительно был дефицит
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 08 лип, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм? может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
я говорю о компаниях, о бизнесах, которые имеют деньги или доступ к дешевым кредитным ресурсам, но не делают крупных покупок, потому что не уверены в будущем
в последние дни понял, что два момента отличают украинцев 1) у нас нет роста Ковида, потому что в него мы не верим, а ведь все болезни, кроме сифилиса, от нервов 2) мы уверены в себе и у нас сытое сегодня, поэтому нас не беспокоит завтра. последнее кстати очень даже по христиански. "Don't you mind about the future, don't you try to think ahead. Save tomorrow for tomorrow, think about today instead" (C).
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм? может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
я говорю о компаниях, о бизнесах, которые имеют деньги или доступ к дешевым кредитным ресурсам, но не делают крупных покупок, потому что не уверены в будущем
мы говорим об одном и том же, но вы по-моему этого не понимаете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
adeges написав:уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.
но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...
вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
Перестаньте розглядати квартиру як 100 дол папірець. 100 дол папірці майже однакові - різниця в році випуску і стані. 100 доларовий папірець змінити на інший 100 дол папірець ви захочете тільки у випадку якщо він до 2003 року випуску і стан як зі сраки витягнутий. Квартира ж більш багатогранне поняття. І в основному люди змінюють квартиру з одними характеристиками на іншу/інші з доплатами/ без них. Наприклад змінюють 2к в царському будинку на площі льва товстого на 4 к на Поху, чи 3 к на поху на Таунхаус в іпенях Ірпеня і т.д. І тп. І причин цього 100500 , а не декілька як у випадку із 100 баксовим папірцем.
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм? может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
Во всех wealth report-ах потребительские кредиты, лизинги и прочие схемы финансирования вычитаются из оценки богатства. И тем не менее, "незакредитованные" украинцы в них - в самом хвосте. Так что (снова) промазал...
может потому, что "бедные и нищие"(с) украинцы банально имеют больше накоплений, чем закредитованные по горло "благополучные"(с) американцы и европейцы, мм? может именно поэтому и кржн столь медленно и с таким лагом реагирует на изменение экономической ситуации как в мире, так и в стране?
Во всех wealth report-ах потребительские кредиты, лизинги и прочие схемы финансирования вычитаются из оценки богатства. И тем не менее, "незакредитованные" украинцы в них - в самом хвосте. Так что (снова) промазал...
ну тогда хоть раз оторвись от своих репортов и попытайся включить мозг и родить собственную версию - почему так?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Та Нє. Срібна миля від дружби народів до коновальця:-)
У центрі вночі пусто:-)
специально отмотал назад шоп уточнить - говоря "сер миля" я имел в виду участок от дружбы народов и до деловой и приведенные мною кейсы относятся именно к нему а центр после 20-00, по ночам, на праздники и выходные пустой, да - в отличии от гетто на окраинах с вечными очередями в ларьки и на кассах супермаркетов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
adeges написав:уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.
но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...
вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
Я склонен считать, что все дело в нашей (как общества и даже бизнес- и государственных элит) неинформированности. Мы не способны дать трезвую оценку происходящему, потому что не находим в ней "стандартных" атрибутов кризиса вроде заморозки депозитов и девальвации гривны. А рынков высокой ликвидности (вроде фондового), быстро отрабатывающих новостной фон, у нас в принципе нет.
Если помните, в прошлый мировой кризис мы тоже держались дольше остальных - Штаты падали еще с поздней осени 2007-го, у нас же до ранней осени 2008-го был бум (в том числе на КРЖН). Мы умудрились даже целый месяц после краха Лемана сохранять иллюзию благополучия и отсутствия влияния на Украину.
Одна иллюстрация для примера - ну кто у нас знает о том, что нынешний кризис ударил по рынку труда вдесятеро сильнее, чем прошлый? Не знают в большинстве даже те, кто завтра будет увольнять и кого завтра будут увольнять А еще сегодня мы - островок стабильности в этом безумном мире...
PS: моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...