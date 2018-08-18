Додано: Сер 08 лип, 2020 11:15

adeges написав: уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.



но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...



вопрос все таки в том, почему именно сейчас? уровень M&A активности в мире упал к самой низкой отметке за последние 10 лет. компании берегут кеш.но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...вопрос все таки в том, почему именно сейчас?

Я склонен считать, что все дело в нашей (как общества и даже бизнес- и государственных элит) неинформированности. Мы не способны дать трезвую оценку происходящему, потому что не находим в ней "стандартных" атрибутов кризиса вроде заморозки депозитов и девальвации гривны. А рынков высокой ликвидности (вроде фондового), быстро отрабатывающих новостной фон, у нас в принципе нет.Если помните, в прошлый мировой кризис мы тоже держались дольше остальных - Штаты падали еще с поздней осени 2007-го, у нас же до ранней осени 2008-го был бум (в том числе на КРЖН). Мы умудрились даже целый месяц после краха Лемана сохранять иллюзию благополучия и отсутствия влияния на Украину.Одна иллюстрация для примера - ну кто у нас знает о том, что нынешний кризис ударил по рынку труда, чем прошлый? Не знают в большинстве даже те, кто завтра будет увольнять и кого завтра будут увольнятьА еще сегодня мы - островок стабильности в этом безумном мире...PS: моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...