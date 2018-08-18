RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46864687468846894690>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:21

  zРадио написав:.. объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...

справедливости ради, мы так завалились в 14-15, что еще не успели и откатиться.
Не спорю, отразится и на нас, но, полагаю, все же не так как на прочих. Легкая девальвация, примерно на 50% и снова все при делах ))
по основной статье экспорта все пока хорошо - кушать нужно всем почему-то ежедневно
sequence
 
Повідомлень: 3658
З нами з: 29.12.15
Подякував: 484 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:21

  zРадио написав: моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...


смешной, о неминуемом кризисе, твои "крикливые оппоненты" криком кричали больше года назад, когда ты и твои собратья по разуму уверяли шо все украинские проблемы заключается в петиной торговле на крови, роттердаме плюс и свинарчуках с неотрубленными до сих пор руками)
поэтому мы и подготовились к нему гораздо лучше чем информированные безденежные доны, у которых весь пар традиционно уходит в гудок и относительно спокойно смотрим в будущее и собираемся извлечь из грядущих проблем максимальную для себя пользу, пока вы, очнувшись, вопите о наступающем пздце
ты блин со своей говноаналитикой напоминаешь мне молдаванина из известного анекдота, который на поле чудес отгадал все буквы, но так и не смог отгадать слово :mrgreen:

зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 05.06.16
Подякував: 826 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:27

zРадио Расскажи нам, что сейчас падает в мире. Стремительное, искусственно созданное путем введения жесткого карантина, падение рынка труда в постиндустриальной экономике - это очевидный факт. Это как разогнаться на автомобиле в бетонную стену и с удивлением наблюдать, что автомобиль превратился в лепешку. Глупо сравнивать это падение с падением в 2008-2009 годах. Абсолютно разные причины. Но падение рынка труда в Штатах уже развернулось. Рынок труда уже растет. Расскажи какие еще ужасы нас ждут.
airmax78
 
Повідомлень: 35214
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:30

  kingkongovets написав:
  zРадио написав: моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...


смешной, о неминуемом кризисе, твои "крикливые оппоненты" криком кричали больше года назад, когда ты и твои собратья по разуму уверяли шо все украинские проблемы заключается в петиной торговле на крови, роттердаме плюс и свинарчуках с неотрубленными до сих пор руками)
поэтому мы и подготовились к нему гораздо лучше чем информированные безденежные доны, у которых весь пар традиционно уходит в гудок и относительно спокойно смотрим в будущее и собираемся извлечь из грядущих проблем максимальную для себя пользу, пока вы, очнувшись, вопите о наступающем пздце
ты блин со своей говноаналитикой напоминаешь мне молдаванина из известного анекдота, который на поле чудес отгадал все буквы, но так и не смог отгадать слово :mrgreen:

зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека


Кто о чем, а порохобот-оракул о политике :mrgreen: И осенюю рецессию в Европе он предсказал, и зимне-весеннюю глобальную пандемию. Причем еще в рамках предвыборной кампании за много месяцев до печальных событий. О как! :lol:

PS: с такими "прогнозами", дружище, тебе на другую ветку... или к дворовым доминошникам
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:31

  airmax78 написав: Расскажи какие еще ужасы нас ждут.


ужасы нас ждут местные и скорее всего еще и соседи свой вклад в них сделают
вот о чем надо думать, а этот клоун в облаках продолжает витать, корча из себя транснационального бизнесмена
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 05.06.16
Подякував: 826 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:32

  zРадио написав: с такими "прогнозами", дружище, тебе на другую ветку... или к дворовым доминошникам


я ж тебе уже говорил - я со своими прогнозами спокойно сижу на даче в старых петровцах и относительно оптимистично смотрю в будущее в отличии от тебя :mrgreen:
шо там - много кэша уже нааккумулировал? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7761
З нами з: 05.06.16
Подякував: 826 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:35

  airmax78 написав:zРадио Расскажи нам, что сейчас падает в мире. Стремительное, искусственно созданное путем введения жесткого карантина, падение рынка труда в постиндустриальной экономике - это очевидный факт. Это как разогнаться на автомобиле в бетонную стену и с удивлением наблюдать, что автомобиль превратился в лепешку. Глупо сравнивать это падение с падением в 2008-2009 годах. Абсолютно разные причины. Но падение рынка труда в Штатах уже развернулось. Рынок труда уже растет. Расскажи какие еще ужасы нас ждут.

читав, що в США "нормальне" навчання почнеться не раніше осені 2022 року.

Там скіглять майбутні доктора, які мають "віртуальну практику" замість звиклої ординатури, і яким прийдеться ще помучитися додаткових пару років до отримання повноцінної ліцензії.

Деякі безнеси накрилися більше чим повністю і навряд чи швидко відновляться.
Те що безробіття вже не падає, і зупинилося на дні, звучить "оптимістично".

А в нас, поки що низькі ціни на енергоносії (але Ахметову тре дати заробити), і крім Туреччини та Албанії на море нікуди не злітати, тому, як казав один з вблогерів, сто тисяч київських мільйонерів не потратять цього року за кордоном 10ярдів баксів на відпочинок.

Тому поки що "все добре прекрасна маркіза, все добре, добре, тільки ..."
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:38

  BIGor написав:
  TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.

Схоже у вас зрадометр хибно спрацював, .. яка ще Україна? річ же не про держбюджет і не про державний проект. Ніконову і Ко лише би ту землю виділили, а реалізовувати вони будуть на свої гроші, партнерів і частина інвесторів.
До чого тут Евріка? Концепція "Сіті" зрозуміла, проектувати будуть контори типу Архіматіки і якихось європейців.
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 948
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:мы - "рылы, кровопийцы-лендлорды, шаромыги-застройщики и барыги-коррупционеры"(с) - стоим на их пути

4 года понадобилось , чтоб осознал и признал. Респект
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11100
З нами з: 10.06.11
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1023 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:40

  airmax78 написав:zРадио Расскажи нам, что сейчас падает в мире. Стремительное, искусственно созданное путем введения жесткого карантина, падение рынка труда в постиндустриальной экономике - это очевидный факт. Это как разогнаться на автомобиле в бетонную стену и с удивлением наблюдать, что автомобиль превратился в лепешку. Глупо сравнивать это падение с падением в 2008-2009 годах. Абсолютно разные причины. Но падение рынка труда в Штатах уже развернулось.Рынок труда уже растет. Расскажи какие еще ужасы нас ждут.


Вот это то самое единственное место, где ты не ошибся. Безработица в Штатах на прошлой неделе таки развернулась и впервые с начала мая перестала падать :mrgreen:
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201323.pdf

А что нас ждет дальше - усугубление бюджетного кризиса 2020 с необходимостью эмиссии до 200 млрд грн, рост доли бюджетных расходов на обслуживание долга до 40%, продолжение падения промышленного производства и ВВП еще как минимум 3 квартала (y-o-y), рост безработицы до уровней начала 2000-го...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 08 лип, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 46864687468846894690>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1865, 1866, 1867
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18667 3066260
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 05:33
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198658
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87467)
08.07.2020 12:06
Золото XAU/USD (2788)
08.07.2020 12:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.