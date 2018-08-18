Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:.. объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...
справедливости ради, мы так завалились в 14-15, что еще не успели и откатиться. Не спорю, отразится и на нас, но, полагаю, все же не так как на прочих. Легкая девальвация, примерно на 50% и снова все при делах )) по основной статье экспорта все пока хорошо - кушать нужно всем почему-то ежедневно
zРадио написав: моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...
смешной, о неминуемом кризисе, твои "крикливые оппоненты" криком кричали больше года назад, когда ты и твои собратья по разуму уверяли шо все украинские проблемы заключается в петиной торговле на крови, роттердаме плюс и свинарчуках с неотрубленными до сих пор руками) поэтому мы и подготовились к нему гораздо лучше чем информированные безденежные доны, у которых весь пар традиционно уходит в гудок и относительно спокойно смотрим в будущее и собираемся извлечь из грядущих проблем максимальную для себя пользу, пока вы, очнувшись, вопите о наступающем пздце ты блин со своей говноаналитикой напоминаешь мне молдаванина из известного анекдота, который на поле чудес отгадал все буквы, но так и не смог отгадать слово
зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио Расскажи нам, что сейчас падает в мире. Стремительное, искусственно созданное путем введения жесткого карантина, падение рынка труда в постиндустриальной экономике - это очевидный факт. Это как разогнаться на автомобиле в бетонную стену и с удивлением наблюдать, что автомобиль превратился в лепешку. Глупо сравнивать это падение с падением в 2008-2009 годах. Абсолютно разные причины. Но падение рынка труда в Штатах уже развернулось. Рынок труда уже растет. Расскажи какие еще ужасы нас ждут.
zРадио написав: моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...
смешной, о неминуемом кризисе, твои "крикливые оппоненты" криком кричали больше года назад, когда ты и твои собратья по разуму уверяли шо все украинские проблемы заключается в петиной торговле на крови, роттердаме плюс и свинарчуках с неотрубленными до сих пор руками) поэтому мы и подготовились к нему гораздо лучше чем информированные безденежные доны, у которых весь пар традиционно уходит в гудок и относительно спокойно смотрим в будущее и собираемся извлечь из грядущих проблем максимальную для себя пользу, пока вы, очнувшись, вопите о наступающем пздце ты блин со своей говноаналитикой напоминаешь мне молдаванина из известного анекдота, который на поле чудес отгадал все буквы, но так и не смог отгадать слово
зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека
Кто о чем, а порохобот-оракул о политике И осенюю рецессию в Европе он предсказал, и зимне-весеннюю глобальную пандемию. Причем еще в рамках предвыборной кампании за много месяцев до печальных событий. О как!
PS: с такими "прогнозами", дружище, тебе на другую ветку... или к дворовым доминошникам
airmax78 написав:zРадио Расскажи нам, что сейчас падает в мире. Стремительное, искусственно созданное путем введения жесткого карантина, падение рынка труда в постиндустриальной экономике - это очевидный факт. Это как разогнаться на автомобиле в бетонную стену и с удивлением наблюдать, что автомобиль превратился в лепешку. Глупо сравнивать это падение с падением в 2008-2009 годах. Абсолютно разные причины. Но падение рынка труда в Штатах уже развернулось. Рынок труда уже растет. Расскажи какие еще ужасы нас ждут.
читав, що в США "нормальне" навчання почнеться не раніше осені 2022 року.
Там скіглять майбутні доктора, які мають "віртуальну практику" замість звиклої ординатури, і яким прийдеться ще помучитися додаткових пару років до отримання повноцінної ліцензії.
Деякі безнеси накрилися більше чим повністю і навряд чи швидко відновляться. Те що безробіття вже не падає, і зупинилося на дні, звучить "оптимістично".
А в нас, поки що низькі ціни на енергоносії (але Ахметову тре дати заробити), і крім Туреччини та Албанії на море нікуди не злітати, тому, як казав один з вблогерів, сто тисяч київських мільйонерів не потратять цього року за кордоном 10ярдів баксів на відпочинок.
Тому поки що "все добре прекрасна маркіза, все добре, добре, тільки ..."
Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.
Схоже у вас зрадометр хибно спрацював, .. яка ще Україна? річ же не про держбюджет і не про державний проект. Ніконову і Ко лише би ту землю виділили, а реалізовувати вони будуть на свої гроші, партнерів і частина інвесторів. До чого тут Евріка? Концепція "Сіті" зрозуміла, проектувати будуть контори типу Архіматіки і якихось європейців.
airmax78 написав:zРадио Расскажи нам, что сейчас падает в мире. Стремительное, искусственно созданное путем введения жесткого карантина, падение рынка труда в постиндустриальной экономике - это очевидный факт. Это как разогнаться на автомобиле в бетонную стену и с удивлением наблюдать, что автомобиль превратился в лепешку. Глупо сравнивать это падение с падением в 2008-2009 годах. Абсолютно разные причины. Но падение рынка труда в Штатах уже развернулось.Рынок труда уже растет. Расскажи какие еще ужасы нас ждут.
А что нас ждет дальше - усугубление бюджетного кризиса 2020 с необходимостью эмиссии до 200 млрд грн, рост доли бюджетных расходов на обслуживание долга до 40%, продолжение падения промышленного производства и ВВП еще как минимум 3 квартала (y-o-y), рост безработицы до уровней начала 2000-го...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 08 лип, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.