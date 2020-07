Додано: Сер 08 лип, 2020 11:21

zРадио написав: моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского... моим крикливым оппонентам это особенно не понравится, но в значительной степени отсутствие понимания происходящего объясняется недостатком оперативной аналитической информации на всех уровнях - от государственного до бизнесово-обывательского...



смешной, о неминуемом кризисе, твои "крикливые оппоненты" криком кричали больше года назад, когда ты и твои собратья по разуму уверяли шо все украинские проблемы заключается в петиной торговле на крови, роттердаме плюс и свинарчуках с неотрубленными до сих пор руками)

поэтому мы и подготовились к нему гораздо лучше чем информированные безденежные доны, у которых весь пар традиционно уходит в гудок и относительно спокойно смотрим в будущее и собираемся извлечь из грядущих проблем максимальную для себя пользу, пока вы, очнувшись, вопите о наступающем пздце

ты блин со своей говноаналитикой напоминаешь мне молдаванина из известного анекдота, который на поле чудес отгадал все буквы, но так и не смог отгадать слово



зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека смешной, о неминуемом кризисе, твои "крикливые оппоненты" криком кричали больше года назад, когда ты и твои собратья по разуму уверяли шо все украинские проблемы заключается в петиной торговле на крови, роттердаме плюс и свинарчуках с неотрубленными до сих пор руками)поэтому мы и подготовились к нему гораздо лучше чем информированные безденежные доны, у которых весь пар традиционно уходит в гудок и относительно спокойно смотрим в будущее и собираемся извлечь из грядущих проблем максимальную для себя пользу, пока вы, очнувшись, вопите о наступающем пздцеты блин со своей говноаналитикой напоминаешь мне молдаванина из известного анекдота, который на поле чудес отгадал все буквы, но так и не смог отгадать словозы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.